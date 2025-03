Frenkie de Jong encuentra equipo fuera del Barça: gran oferta, destino ideal

Frenkie de Jong atraviesa su mejor momento en el Barça. Antaño, sus continuos problemas físicos lo habían situado en una situación de vulnerabilidad. Las críticas hacia su persona han sido evidentes y la directiva culé se había planteado incluso una salida inminente del futbolista neerlandés.

Recordemos que el Barça oficializó su fichaje en verano de 2019 previo pago al Ajax de 75 millones fijos más 11 en variables. El centrocampista pronto dejó constancia de su enorme calidad en el terreno de juego, pero las persistentes lesiones le pasaron factura. Y no solo eso, pues su actitud y sus gestos tampoco acompañaban.

Su situación contractual también ha generado gran controversia dado que su vínculo con el Barça termina en junio de 2026 y todavía no ha renovado. Su silencio respecto a la oferta de renovación del club no ha sentado nada bien dado que se ha interpretado como un signo de no querer seguir en la entidad.

Hansi Flick recupera a Frenkie de Jong

Pese a todo lo comentado, ahora parece que los problemas de Frenkie de Jong han quedado atrás y vuelve a ser protagonista en el Barça por su juego y calidad. Con Hansi Flick, su rol en el equipo está bien definido y se compenetra perfectamente con Pedri en la medular. Sin embargo, Frenkie continua sin renovar y Joan Laporta tiene claro que no permitirá que el jugador salga como agente libre en 2026.

El Barça realizó en su día una gran inversión por Frenkie de Jong y en caso de no renovar quiere recuperar parte de la misma. Es por ello que la directiva ha retomado las negociaciones con el neerlandés con el objetivo de firmar su renovación antes del verano. Eso sí, por si acaso, Deco y Joan Laporta ya están buscando posibles ofertas que permitan salir a De Jong este verano a cambio de una importante suma de dinero.

La oferta que puede cambiar el futuro de Frenkie de Jong

Aunque el Barça confía en que Frenkie de Jong renueve y siga más allá de 2026, parece que el neerlandés será protagonista este verano. El Manchester United estaría dispuesto a poner la directa para poder incorporar al centrocampista a su plantilla. Con la lesión de Marc Casadó, el neerlandés es más necesario que nunca, pero su continuidad en el Barça puede estar en peligro.

El Manchester United estaría dispuesto a realizar una oferta cercana a los 50 millones por Frenkie de Jong. El equipo inglés quiere fortalecer su medular y piensan en el internacional para que lidere el juego del equipo. Si finalmente se materializa dicha oferta, es evidente que puede cambiar el futuro inmediato del jugador.