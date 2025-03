Giro de 180 grados con Eric García, todo ha cambiado: Hansi Flick no tiene excusa

Eric García ha sido uno de los suplentes que más dudas ha causado en los despachos del Barça este último año. El año pasado, el catalán estuvo cedido en el Girona, donde logró hacerse con un puesto en el once titular. De hecho, Míchel lleva mucho tiempo tras él y no ve el momento en el que pueda ficharlo definitivamente.

Paralelamente, el Barça está pasando por un buen momento y conseguir minutos es algo muy difícil. Hansi Flick ha conformado una plantilla muy competitiva y no quiere que nada ni nadie le diga lo que debe hacer. Ahora ha llegado el momento que hace meses que la afición pide y Eric García será el protagonista.

Hansi Flick toma una decisión con Eric García

Hansi Flick es considerado uno de los mejores entrenadores del mundo y los resultados que está obteniendo lo demuestran. El Barça está en su mejor momento tras muchos años en los que no ha logrado los objetivos deseados. Además, la situación económica no ha empezado a mejorar hasta hace poco.

Laporta y el resto de la directiva están dispuestos a hacer esfuerzos, pero hay cosas que no valen para nada la pena. Con la reciente lesión de Marc Casadó hasta final de temporada y con De Jong en la cuerda floja, es el momento de Eric García. Fichar a otro centrocampista defensivo sería una tontería, y más teniendo a Eric en el banquillo.

Hansi Flick lo ha dejado en segundo plano durante casi toda la temporada, pero ahora ya no tiene excusas. De hecho, Eric García ha aprovechado muy bien los 1155 minutos que ha podido estar sobre el césped. Además de aportar mucho en defensa, ha anotado 3 goles y ha dado 1 asistencia, por lo que es un refuerzo de calidad.

Hansi Flick y Eric García

Hansi Flick no puede contar con Marc Casadó debido a su lesión, la cual es más grave de lo que parecía en un principio. A su vez, Frenkie de Jong es un jugador al que no se puede forzar, puesto que hay riesgo de recaída. Su tobillo no aguantaría el alto ritmo de partidos que requiere un titular.

Por esta razón, Eric García se coloca como el candidato principal a suplir a Casadó. Además de ser un gran central, Eric tiene las cualidades necesarias para actuar como pivote defensivo. De aquí a final de temporada tendrá una oportunidad de oro para asentarse en el esquema de Hansi Flick y garantizar su futuro en el FC Barcelona para la próxima temporada.