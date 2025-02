Fermín López, en apuros: Mikel Arteta lo echa del Arsenal y se lo regala al Barça, TOP

Fermín López, mediocampista del Barça formado en la Masia, tiene contrato con el club culer, pero Joan Laporta sabe que el de Huelva no termina de sentirse cómodo con Flick. A diferencia de Xavi Hernández, Flick no ve a Fermín López como pieza troncal en el equipo y, por ende, el minutaje del onubense ha descendido considerablemente, algo que le preocupa. Además, por si todo esto no fuera suficiente, el Barça ya piensa en cerrar el fichaje de un descarte de Mikel Arteta: Fermín López sería el gran perjudicado, posible venta.

El mercado de fichajes está cerrado, pero eso no implica que el Barça no esté estudiando posibles llegadas de cara al próximo verano, clave en todos los sentidos. El Barça volverá al Camp Nou y Joan Laporta se jugará ser reelegido presidente, por lo que es vital que el club trabaje atentamente para mejorar en todos los aspectos. Joan Laporta quiere que Flick cuente con nuevos fichajes y el gran perjudicado sería Fermín López: Mikel Arteta se carga a un jugador TOP del Arsenal, el Barça quiere ficharle ya.

El mundo del fútbol es ahora más incierto que nunca y eso también afecta a grandes entidades como el Barça, que ya raramente planifican su desarrollo grupal a largo plazo. El Barça cuenta con Fermín López, pero no se descarta que el mediocampista formado en la Masia salga del club si se ficha a una estrella TOP del Arsenal de Arteta. Fermín López ya lo sabe y está muy preocupado: en apuros por culpa de la última y sorprendente decisión de Mikel Arteta, que ya piensa en deshacerse de un TOP mundial.

Fermín López está muy preocupado, el Barça piensa en fichar una estrella del Arsenal que juega en su misma posición

Fermín López, mediocampista suplente del Barça, ha perdido mucho protagonismo y el club culer considera que se quedará sin sitio por culpa del último fichaje de Joan Laporta. Fermín López renovó su contrato hasta 2029, pero su rendimiento y participación ha bajado notablemente y, por consiguiente, el Barça no descarta darle salida en este próximo mercado de fichajes. Flick valora mucho a Fermín López, pero sí que cree que, con la llegada de una estrella del Arsenal, su sitio será todavía más reducido en el primer equipo culer.

La situación de Fermín López en el Barça no es agradable, pero era sencilla de prever: el Barça fichó a Dani Olmo y Gavi se ha recuperado de su lesión. Ambos jugadores comparten posición con Fermín López y, como es evidente, han pasado por delante del centrocampista ofensivo en la rotación de Flick, en la que no hay minutos para todos. Además, ahora el Barça busca fichar al último descarte de Mikel Arteta, que dejaría muy tocado y en apuros a Fermín López, obligado a buscarse nuevo club este próximo verano.

Fermín López, en apuros: Mikel Arteta lo echa del Arsenal y se lo regala al Barça, TOP

Con la llegada de Dani Olmo, Fermín López ha perdido mucho protagonismo y el Barça no descarta aceptar alguna de las múltiples ofertas que ha recibido por el de Huelva. Además, el Barça ya confirma que Fermín López todavía tendrá menos minutos tras el mercado de fichajes estival, pues Laporta ha cerrado un fichaje bestial llegado del Arsenal de Mikel Arteta. El Barça quiere reforzarse en este mercado de fichajes y el gran perjudicado será Fermín López, que ya sabe que, por culpa de Mikel Arteta, deberá buscarse un nuevo proyecto.

El Barça de Joan Laporta sigue trabajando para empezar con nota el mercado de fichajes de verano, que podría ser importante para que Hansi Flick contase con un nuevo mediocampista ofensivo. Este mediocampista ofensivo llegaría tras ser echado por un Mikel Arteta que empieza a sufrir más de lo esperado en Inglaterra: eliminado de la EFL Cup en manos del Newcastle. El Barça está pendiente de lo que suceda con el Arsenal de Mikel Arteta y prepara una oferta por una de sus estrellas más perjudicadas: adiós Fermín López, queda tocado.

El Barça está a expensas de lo que suceda en Londres, pues Mikel Arteta parece que se cargará a un jugador TOP del Arsenal. Este es Thomas Partey, pivote ghanés del Arsenal que sigue sin renovar con el club londinense y que gusta mucho al Barça de Joan Laporta. Partey todavía no ha renovado y parece que saldrá del Arsenal: el Barça está a la espera y le hará una oferta, el gran perjudicado será Fermín López, ya sin sitio.