Estrada Fernández destapa a Munuera Montero tras expulsar a Bellingham: 'Su único...'

El pasado fin de semana, el Real Madrid vivió un partido de alta tensión en su enfrentamiento contra Osasuna. El partido terminó en empate, pero las tablas no fueron lo único que dejó mal sabor de boca a los blancos, puesto que la peor noticia fue la expulsión de Bellingham. El árbitro, Munuera Montero, decidió mostrarle la tarjeta roja al inglés tras considerar que le insultó.

La acción ocurrió en la primera parte, cuando Jude Bellingham intentó disputar el balón con un jugador de Osasuna. Después, el mediocampista fue a reclamar el porqué de dicha acción y, tras faltar el respeto al trencilla, vio la roja directa. Munuera Montero no dudó expulsar al jugador del Real Madrid por decir 'fuck off', algo que interpretó, según reveló en el acta, como 'fuck you'.

Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por el equipo blanco, que considera que la sanción fue excesiva y que el árbitro no tuvo en cuenta las circunstancias del partido.

El enfado del Real Madrid con Munuera Montero

El Real Madrid está furioso con la actuación de Munuera Montero. Los responsables del club consideran que el árbitro no tiene el nivel necesario para dirigir partidos de LaLiga. Además, el club ha criticado que la decisión de expulsar a Jude Bellingham fuera tomada sin una revisión más detallada.

Las quejas del Real Madrid no solo se limitan a este incidente, ya que consideran que la actuación de Munuera Montero en otros partidos también ha dejado mucho que desear. En este sentido, el club ha dejado claro que no se siente seguro con el nivel arbitral en LaLiga y que decisiones como estas afectan seriamente al desarrollo de los partidos.

La UEFA también se pone del lado del Real Madrid

Lo más sorprendente es que la UEFA ha tomado una postura que favorece al Real Madrid en este asunto. A pesar de que la RFEF promovió a Munuera Montero al estatus de árbitro internacional hace seis años, la UEFA no lo considera apto para dirigir competiciones europeas. De hecho, no se le ha asignado ningún partido de alto nivel en la Champions League o la Europa League, limitando su participación a partidos residuales de la Conference League.

Estrada Fernández se une a las críticas

Uno de los que ya criticó a Munuera Montero fue Estrada Fernández, exárbitro y autor del libro 'La Verdad sobre el Caso Negreira'.

Estrada Fernández reflejó en su ejemplar que tiene serias reservas sobre la integridad de Munuera Montero: "Después de mi querella contra Negreira, me escribieron Soto Grado, Miguel Ángel Ortíz y Munuera... El único objetivo de Munuera Montero era sacarme información y dársela a algún miembro del CTA, con la que mantenía excelentes relaciones".

Estas declaraciones vienen a sumar más presión sobre Munuera Montero, quien sigue siendo el centro de las críticas tanto dentro como fuera del campo. El Real Madrid, apoyado por la UEFA y figuras influyentes en el arbitraje, sigue luchando para que se tomen medidas.