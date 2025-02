Dani Carvajal le da la mala noticia a Arda Güler: 'Has jugado...'

Dani Carvajal lleva ya cuatro meses alejado de la acción debido a la lesión que sufrió en el Bernabéu ante el Villarreal. Para Carlo Ancelotti era intocable, así que su baja ha sido un duro golpe para el Real Madrid. Su ausencia ha dejado al equipo con menos estabilidad defensiva, especialmente en un puesto clave como el lateral, que no ha encontrado un sustituto definitivo.

Durante este tiempo, el club blanco ha tenido que depender de otros jugadores como Lucas Vázquez para cubrir su posición. Sin embargo, la falta de un lateral derecho natural ha hecho que la ausencia de Dani Carvajal se note más de lo esperado. Carlo Ancelotti se ha dado cuenta de que su experiencia y liderazgo en la defensa son más difíciles de reemplazar de lo que creía.

Por otro lado, más allá de lo de Dani Carvajal, Arda Güler también vive momentos complicados. El joven turco ha sido una de las incorporaciones más esperadas por la afición, pero la falta de minutos y la falta de confianza de Ancelotti lo han dejado sin protagonismo. A pesar de su talento indiscutible, Güler no ha logrado hacerse con un puesto fijo en el once titular y su presencia en los partidos ha sido limitada.

Arda Güler ha jugado algunos minutos en LaLiga y en competiciones europeas, pero no ha tenido la oportunidad de demostrar todo su potencial. Esto ha generado frustración, tanto para el jugador como para los seguidores del club, quienes esperaban ver más de él.

Dani Carvajal y Arda Güler, mismo protagonismo, distintas circunstancias

A pesar de las situaciones completamente diferentes de ambos jugadores, hay algo curioso que los une: prácticamente suman el mismo número de minutos sobre el terreno de juego. En una reciente conversación entre Dani Carvajal y Arda Güler, el lateral derecho del Madrid le comentó al turco: "Has jugado los mismos minutos que yo y llevo lesionado cuatro meses".

Esta frase resume perfectamente lo que está ocurriendo, ya que mientras Dani Carvajal sigue luchando por recuperarse, Arda Güler no ha logrado ganarse la confianza necesaria para jugar más minutos. Carlo Ancelotti no cuenta demasiado con él a tenor de sus decisiones, pero es que cuando juega tampoco está demostrando un nivel demasiado elevado. Eso, sumado a la enorme competencia en la zona ofensiva del Real Madrid, provoca que Güler no juegue todo lo que le gustaría.

A día de hoy, Dani Carvajal ha disputado 609 minutos en 8 partidos esta temporada en LaLiga, una cifra claramente reducida debido a su lesión. Por su parte, Arda Güler ha jugado 605 minutos repartidos en 16 partidos, lo que refleja que ambos jugadores han tenido una participación similar. Un dato que pone contra las cuerdas al joven turco, que necesita jugar con más regularidad para continuar con su progresión.