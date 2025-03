Confirmado, se queda en el Barça: Hansi Flick se lo agradece a Vitor Roque

Hansi Flick ha hecho que todo el equipo dé un paso al frente y los resultados están siendo sorprendentemente buenos. La directiva del Barça decidió apostar por el alemán tras la destitución del antiguo entrenador, Xavi Hernández. Aunque las formas de despedir al catalán no fueron las correctas, el nuevo dirigente está obteniendo unos resultados increíbles.

El Barça se está recuperando poco a poco de sus problemas financieros y el club empieza a mirar más allá de los problemas económicos. El entrenador está haciendo muchos cambios en la plantilla y parece que está dando con las teclas correctas. La última novedad ha sido la venta de Vitor Roque; además de aportar beneficio económico, le ha dejado vía libre a un crack.

Vitor Roque abre paso en el Barça

Vitor Roque llegó al Barça de forma anticipada al darse de baja la ficha de Gavi a causa de la lesión de cruzados. En principio, tigrinho tenía que llegar al club catalán en verano, pero todo cambio rápidamente. La directiva le prometió que este anticipo le aportaría experiencia en Europa e iría acumulando minutos poco a poco.

Por desgracia, todas las promesas se quedaron en el aire y Vitor Roque no ha podido triunfar en el que parecía su club ideal. Este año, Hansi Flick le comunicó que no contaba con él y salió cedido al Betis. Aunque no ha sido una revelación en el conjunto sevillano, la verdad es que ha tenido varios buenos momentos.

El Palmeiras, que es uno de los conjuntos más pudientes de Brasil, ha acabado fichando a Vitor Roque por 25 millones de euros fijos y 5 en variables. El Barça lo fichó por 30 fijos y 31 variables que no se han llegado a pagar, por lo que los catalanes pueden recuperar la inversión. Con su salida, el ariete le ha dejado la puerta abierta a una de las renovaciones que más preocupan.

La renovación clave para Hansi Flick

Hansi Flick tiene que aprobar todos los movimientos de la directiva y no permitirá que lleguen o se marchen futbolistas sin su visto bueno. Una de las renovaciones más relevantes es la de Íñigo Martínez, que lleva meses parada. La liga la detuvo porque afirmaba que no era viable financieramente hablando, pero se acabó el problema.

Con la venta de Vitor Roque, el Barça podrá prolongar la estancia de Íñigo Martínez. Tan solo es cuestión de días que los catalanes anuncien la renovación del ex del Athletic Club.