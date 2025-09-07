Ya hay fecha: Jorge Rey adelanta una notable bajada de temperaturas en toda España

El tiempo dará un nuevo giro en los próximos días y todo apunta que septiembre traerá consigo una semana marcada por la inestabilidad. El joven meteorólogo Jorge Rey ha adelantado que se esperan tormentas fuertes en varios puntos del país. Todas ellas acompañadas de un descenso progresivo de las temperaturas que pondrá fin al calor intenso del inicio del mes.

Según las previsiones, la primera parte de la semana próxima estará protagonizada por la llegada de frentes atlánticos y la formación de tormentas. Valencia será una de las zonas más afectadas por estos episodios de lluvias intensas, que comenzarán a formarse en los próximos días. A partir del domingo, nuevos sistemas nubosos entrarán desde el Atlántico y afectarán de lleno a Galicia, Asturias, Navarra, Cantabria y León.

Una inestabilidad marcada

El lunes, la inestabilidad se trasladará hacia el valle del Ebro y el centro peninsular, mientras que el martes las precipitaciones alcanzarán al resto del país, aunque de forma más debilitada. Sin embargo, en el este peninsular —con especial incidencia en Aragón y Cataluña— las lluvias continuarán siendo fuertes. El miércoles, en cambio, se espera un respiro.

La atmósfera tenderá a estabilizarse y los cielos se mostrarán más despejados, lo que dará lugar a un ambiente más tranquilo tras varios días de gran dinamismo meteorológico. En lo que respecta a las temperaturas, el calor seguirá presente durante el fin de semana, con valores todavía altos para la época. Sin embargo, a partir del lunes y martes se notará un cambio.

Jorge Rey ha subrayado que llegará una bajada generalizada de los termómetros en toda España, aunque no será un desplome brusco. El descenso será progresivo y se mantendrán temperaturas agradables, propias de un inicio de otoño meteorológico. Este alivio térmico supondrá un respiro después de semanas dominadas por el bochorno, aunque la previsión indica que el descenso no será extremo, sino moderado.

El papel del anticiclón de las Azores

La previsión a medio plazo apunta a un cambio de escenario para la segunda quincena de septiembre. El anticiclón de las Azores, que ya ha tenido un papel protagonista en verano, volverá a imponerse sobre el sur de Europa. Esto se traducirá en un tiempo más estable y apacible en gran parte de España, con cielos despejados y precipitaciones escasas.

Aunque seguirán registrándose lluvias en el este y en algunas zonas del norte y Levante, en la mayoría del país se impondrá la calma atmosférica. El regreso de este anticiclón permitirá disfrutar de una segunda mitad de mes más seca y cálida, lo que prolongará la sensación veraniega. Los próximos días estarán marcados por la inestabilidad, con tormentas que afectarán al Mediterráneo, al norte y al centro peninsular.

Jorge Rey ha puesto fecha a este cambio: a partir del lunes y el martes se notará de manera clara. Eso sí, antes de que el anticiclón de las Azores regrese y garantice una segunda quincena de septiembre tranquila y estable. Sin duda, un mes de transición hacia el otoño.