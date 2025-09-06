Es oficial, la AEMET lo tiene claro: buenísimas noticias con el tiempo en Cataluña

La segunda semana de septiembre traerá contrastes notables en el tiempo en Cataluña. Según la AEMET, entre el 8 y el 14 de septiembre de 2025 las temperaturas serán inferiores a lo habitual en el oeste. Mientras que en el área mediterránea se mantendrán por encima de la media.

En España, las precipitaciones mostrarán un escenario más desigual. En el suroeste apenas se esperan lluvias, mientras que en Galicia, el extremo norte, Cataluña y Baleares las precipitaciones podrían ser superiores. Esto supondrá jornadas con ambiente húmedo en la fachada atlántica y en el noreste, frente a la relativa estabilidad en otras zonas.

La AEMET recuerda que la incertidumbre de este tipo de pronósticos semanales aumenta a medida que avanza el horizonte temporal. Lo que significa que las previsiones pueden variar en próximas actualizaciones. Sin embargo, los modelos coinciden en mostrar una clara tendencia de cara a la segunda quincena de septiembre.

El tiempo la próxima semana en Cataluña

Del 8 al 14 de septiembre, se esperan lluvias recurrentes en áreas del norte peninsular y Baleares. Galicia y el Cantábrico serán las regiones más beneficiadas por estas precipitaciones. Mientras que en Cataluña podrían producirse episodios de chubascos dispersos, sobre todo en la mitad norte y zonas de montaña.

En contraste, en el suroeste peninsular predominarán los cielos despejados y un ambiente más seco. En el apartado térmico, el oeste de la península experimentará valores por debajo de los normales para estas fechas. Hecho que supondrá jornadas más frescas y agradables tras un verano especialmente cálido.

En cambio, en el área mediterránea —con especial protagonismo en Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia— las temperaturas estarán por encima de la media, prolongando la sensación de verano. Con los datos actuales, la AEMET apunta que tanto la semana del 15 al 21 como la del 22 al 28 de septiembre serían más cálidas y secas. En la práctica, esto significaría un escenario de tiempo estable, con predominio del sol, ausencia de precipitaciones significativas y temperaturas agradables.

Un inicio de mes con lluvias ocasionales

Para Cataluña, esta previsión supone un cambio, ya que tras un inicio de mes con lluvias ocasionales, la segunda mitad de septiembre se perfila mucho más estable y con ambiente veraniego. El litoral catalán podría seguir disfrutando de jornadas cálidas y agradables, con pocas lluvias y temperaturas suaves. Sin duda, ideales para prolongar las actividades al aire libre y las escapadas de final de temporada.

Así pues, la primera mitad de septiembre tendrá lluvias en el norte y Baleares, ambiente fresco en el oeste y calor en el Mediterráneo. Pero lo más llamativo es la tendencia para la segunda quincena. Un escenario más cálido y seco de lo normal, con Cataluña como una de las regiones más favorecidas por la estabilidad.