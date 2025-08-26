Es oficial: el Meteocat confirma un nuevo revés para la mayor parte de Cataluña hoy

Cataluña afronta hoy una jornada marcada por un episodio de calor intenso y bochornoso en la costa, que dará paso en las próximas horas a un cambio de tiempo significativo. El Meteocat ha confirmado que, tras este nuevo repunte de las temperaturas, se avecina un descenso térmico. Todo ello acompañado de tormentas que afectarán a buena parte del territorio entre el miércoles y el jueves.

La jornada ha comenzado con algunas bandas de nubes altas y con intervalos de nubosidad baja en el extremo norte del litoral. Sin embargo, a medida que avance el día, la estabilidad dejará paso a la formación de nubarrones en zonas de montaña. Según Meteocat, esta tarde crecerán las nubes en el Pirineo y en el macizo del Port, donde se prevén chubascos y tormentas de carácter puntual.

Un poco de calor antes de la llegada de las tormentas

Antes de la llegada de la inestabilidad, la protagonista será la calor. Las temperaturas máximas se dispararán hoy en el interior, con valores caniculares que en algunos puntos superarán los 36 grados. Mientras que en el litoral la sensación de bochorno se intensificará debido a la elevada humedad.

El Meteocat ha advertido que la combinación de altas temperaturas y humedad puede incrementar el riesgo para la salud, sobre todo entre personas vulnerables. El respiro llegará a partir del miércoles. Los modelos meteorológicos apuntan a la entrada de un frente frío que provocará un descenso progresivo de los termómetros.

Las tormentas se extenderán a muchos puntos del territorio, especialmente en las provincias de Barcelona y Girona, donde podrían ser fuertes y localmente intensas. El jueves se espera que el cambio sea más evidente, con un descenso térmico más acusado y chubascos generalizados. El Meteocat prevé que las precipitaciones se concentren en el noreste, aunque no se descartan tormentas en otras comarcas del interior.

Este episodio supondrá un respiro tras varios días de calor intenso. Los meteorólogos advierten de que la situación seguirá siendo dinámica en los próximos días. Si bien el calor ha golpeado con fuerza al inicio de la semana, el paso del frente frío traerá un alivio térmico.

Un ambiente más fresco y llevadero

Aunque acompañado de tormentas que podrían generar incidencias puntuales. La incertidumbre aún existe en relación con la intensidad y extensión exacta de estas precipitaciones. Por lo que Meteocat insiste en la necesidad de seguir las actualizaciones.

La previsión indica que, una vez pase el frente, el ambiente será más fresco y llevadero, al menos hasta el fin de semana. No obstante, los expertos recuerdan que este tipo de cambios son habituales en el final del verano y pueden traducirse en episodios tormentosos en Cataluña. Con todo, el revés confirmado por el Meteocat supone un giro en la tendencia meteorológica: del calor a la inestabilidad y tormentas.