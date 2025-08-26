És oficial: el Meteocat confirma un nou revés per a la major part de Catalunya avui
Els mapes del temps confirmen que aquest dimarts tornarà a ser una jornada que no agradarà a tothom
Catalunya afronta avui una jornada marcada per un episodi de calor intensa i xafogor a la costa, que donarà pas en les pròximes hores a un canvi de temps significatiu. El Meteocat ha confirmat que, després d’aquest nou repunt de les temperatures, s’acosta un descens tèrmic. Tot plegat acompanyat de tempestes que afectaran bona part del territori entre dimecres i dijous.
La jornada ha començat amb algunes bandes de núvols alts i amb intervals de nuvolositat baixa a l’extrem nord del litoral. Tanmateix, a mesura que avanci el dia, l’estabilitat deixarà pas a la formació de nuvolades a zones de muntanya. Segons el Meteocat, aquesta tarda creixeran els núvols al Pirineu i al massís del Port, on es preveuen ruixats i tempestes de caràcter puntual.
Una mica de calor abans de l’arribada de les tempestes
Abans de l’arribada de la inestabilitat, la protagonista serà la calor. Les temperatures màximes es dispararan avui a l’interior, amb valors caniculars que en alguns punts superaran els 36 graus. Mentre que al litoral la sensació de xafogor s’intensificarà a causa de l’elevada humitat.
El Meteocat ha advertit que la combinació d’altes temperatures i humitat pot incrementar el risc per a la salut, sobretot entre persones vulnerables. L’alleujament arribarà a partir de dimecres. Els models meteorològics apunten a l’entrada d’un front fred que provocarà un descens progressiu dels termòmetres.
Les tempestes s’estendran a molts punts del territori, especialment a les províncies de Barcelona i Girona, on podrien ser fortes i localment intenses. Dijous s’espera que el canvi sigui més evident, amb un descens tèrmic més acusat i ruixats generalitzats. El Meteocat preveu que les precipitacions es concentrin al nord-est, tot i que no es descarten tempestes en altres comarques de l’interior.
Aquest episodi suposarà un alleujament després de diversos dies de calor intensa. Els meteoròlegs adverteixen que la situació continuarà sent dinàmica els pròxims dies. Si bé la calor ha colpejat amb força a l’inici de la setmana, el pas del front fred portarà un alleujament tèrmic.
Un ambient més fresc i suportable
Tot i que acompanyat de tempestes que podrien generar incidències puntuals. La incertesa encara existeix en relació amb la intensitat i extensió exacta d’aquestes precipitacions. Per això el Meteocat insisteix en la necessitat de seguir les actualitzacions.
La previsió indica que, un cop passi el front, l’ambient serà més fresc i suportable, almenys fins al cap de setmana. No obstant això, els experts recorden que aquest tipus de canvis són habituals al final de l’estiu i poden traduir-se en episodis tempestuosos a Catalunya. Amb tot, el revés confirmat pel Meteocat suposa un gir en la tendència meteorològica: de la calor a la inestabilitat i tempestes.
