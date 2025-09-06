És oficial, l'AEMET ho té clar: grandíssimes notícies pel que fa al temps a Catalunya
Els meteoròlegs acaben d'avançar la previsió per a les pròximes setmanes i hi ha detalls que criden molt l'atenció
La segona setmana de setembre portarà contrastos notables en el temps a Catalunya. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), del 8 al 14 de setembre de 2025 les temperatures seran inferiors a la mitjana a molts punts. Això sí, a l'àrea mediterrània es mantindran per sobre de la mitjana.
A Espanya, les precipitacions mostraran un escenari més desigual. Al sud-oest gairebé no s'esperen pluges, mentre que a Galícia, l'extrem nord, Catalunya i Balears les precipitacions podrien ser superiors. Això suposarà jornades amb ambient humit a la façana atlàntica i al nord-est, davant la relativa estabilitat a altres zones.
L'AEMET recorda que la incertesa d'aquest tipus de pronòstics setmanals augmenta a mesura que avança l'horitzó temporal, cosa que significa que les previsions poden variar en properes actualitzacions. Tanmateix, els models coincideixen a mostrar una clara tendència de cara a la segona quinzena de setembre.
El temps la pròxima setmana a Catalunya
Del 8 al 14 de setembre, s'esperen pluges recurrents a àrees del nord peninsular i Balears. Galícia i el Cantàbric seran les regions més beneficiades per aquestes precipitacions, mentre que a Catalunya podrien produir-se episodis de ruixats dispersos, sobretot a la meitat nord i zones de muntanya.
En contrast, al sud-oest peninsular predominaran els cels serens i un ambient més sec. En l'apartat tèrmic, l'oest de la península experimentarà valors per sota del normal, amb jornades més fresques i agradables després d'un estiu especialment càlid.
En canvi, al Mediterrani, especialment Catalunya, Comunitat Valenciana i Múrcia, les temperatures estaran per sobre de la mitjana, prolongant la sensació d'estiu. Amb les dades actuals, l'AEMET apunta que tant la setmana del 15 al 21 com la del 22 al 28 de setembre serien càlides. En la pràctica, això significaria un escenari de temps estable, amb predomini del sol, absència de precipitacions significatives i temperatures agradables.
Un inici de mes amb pluges ocasionals
Per a Catalunya, aquesta previsió suposa un canvi: després d'un inici de mes amb pluges, la segona meitat de setembre es perfila molt més estable. El litoral català podria continuar gaudint de jornades càlides i agradables, amb poques pluges i temperatures suaus. Sens dubte, ideals per prolongar les activitats a l'aire lliure i les escapades de final de temporada.
Així doncs, la primera meitat de setembre tindrà pluges al nord i Balears, ambient fresc a l'oest i calor al Mediterrani. Però el més cridaner és la tendència per a la segona quinzena: un escenari més càlid i sec del normal, amb Catalunya com una de les regions més afavorides per l'estabilitat.
Més notícies: