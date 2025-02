El Meteocat vuelve a sorprender y anuncia lo que todos querían escuchar en Cataluña

Estas semanas, todos los ojos están puestos en el tiempo que hará en Cataluña. Las reservas de agua siguen preocupando a los expertos, y cualquier aporte de lluvia está más que bienvenido. Por eso, el pronóstico del Meteocat para esta próxima semana no ha dejado a nadie indiferente.

Según los mapas de anomalías de temperatura y precipitación del modelo ECMWF, seguiremos con buenas noticias. En concreto, todo parece indicar que del 24 de febrero al 2 de marzo de 2025 seguiremos con temperaturas suaves, pero también con lluvias. En definitiva, aunque se trata únicamente de una posibilidad, el tiempo podría seguir siendo más húmedo de lo normal.

Así, desde el Meteocat señalan, en primer lugar, que las temperaturas serán algo más altas de lo habitual. Una situación muy llamativa, ya que llevamos muchos días con valores más bien primaverales. No hablamos de calor, ni mucho menos, pero sí de máximas y mínimas por encima de la media.

No está de más recordar que seguimos en pleno mes de febrero, que se suele caracterizar por bastante frío. Con este panorama por delante, hablamos de un respiro para aquellos que ya están cansados del invierno. En la práctica, durante los próximos días, las temperaturas invitarán a salir a la calle en Cataluña.

Unos días más agradables, pero con posibles lluvias

Por otro lado, el Meteocat también ha anunciado que, aunque las temperaturas seguirán siendo cálidas, las precipitaciones estarán por encima de lo normal. La región podría recibir una mayor cantidad de lluvias de las que se esperarían en una semana típica a finales de febrero.

Las anomalías muestran que las precipitaciones podrían estar por encima de los 20 mm en algunas áreas, lo que podría ser positivo para la recuperación de los embalses. Especialmente en zonas del interior y de la costa, donde la sequía ha sido una preocupación constante en los últimos años. Aun así, todavía es pronto para confirmar en qué comarcas lloverá con fuerza.

Con los ojos puestos en la semana que viene

Aunque se espera que la mayor parte de la lluvia se concentre en intervalos cortos, lo que no debería generar demasiadas molestias. Además, las precipitaciones son especialmente necesarias en Cataluña, por lo que no hay mal que por bien no venga. En definitiva, parece que muchos van a necesitar el paraguas para no mojarse.

En los próximos días el Meteocat irá afinando estas predicciones. De momento, lo que tenemos a mano son posibles anomalías, que no siempre está claro que se cumplan. De hecho, en las últimas semanas también se esperaba un tiempo más húmedo y, aunque ha llovido, no han sido precipitaciones muy intensas.