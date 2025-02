El Meteocat torna a sorprendre i anuncia el que tothom volia sentir a Catalunya

Aquestes setmanes, tots els ulls estan posats en el temps que farà a Catalunya. Les reserves d'aigua continuen preocupant els experts, i qualsevol aportació de pluja és més que benvinguda. Per això, el pronòstic del Meteocat per a aquesta pròxima setmana no ha deixat ningú indiferent.

Segons els mapes d'anomalies de temperatura i precipitació del model ECMWF, continuarem amb bones notícies. En concret, tot sembla indicar que del 24 de febrer al 2 de març de 2025 continuarem amb temperatures suaus, però també amb pluges. En definitiva, encara que es tracta únicament d'una possibilitat, el temps podria continuar sent més humit del normal.

Així, des del Meteocat assenyalen, en primer lloc, que les temperatures seran una mica més altes de l'habitual. Una situació molt cridanera, ja que fa dies que tenim valors més aviat primaverals. No parlem de calor, però sí de màximes i mínimes per sobre de la mitjana.

No està de més recordar que continuem en ple mes de febrer, que sol caracteritzar-se per força fred. Amb aquest panorama per davant, parlem d'un respir per a aquells que ja estan cansats de l'hivern. A la pràctica, durant els pròxims dies, les temperatures convidaran a sortir al carrer a Catalunya.

Uns dies més agradables, però amb possibles pluges

D'altra banda, el Meteocat també ha anunciat que, encara que les temperatures continuaran sent càlides, les precipitacions estaran per sobre del normal. La regió podria rebre una major quantitat de pluges del que esperaríem en una setmana típica a finals de febrer.

Les anomalies mostren precipitacions de fins a 20 mm més del que tocaria, cosa que seria molt positiva per a la recuperació dels embassaments. Especialment en zones de l'interior i de la costa, on la sequera ha estat una preocupació constant en els últims anys. Amb tot, encara és aviat per confirmar en quines comarques plourà amb força.

Amb els ulls posats en la setmana que ve

Encara que s'espera que la major part de la pluja es concentri en intervals curts, cosa que no hauria de generar massa molèsties. A més, les precipitacions són especialment necessàries a Catalunya, per la qual cosa no hi ha mal que per bé no vingui. En definitiva, sembla que molts necessitaran el paraigua per no mullar-se.

En els pròxims dies el Meteocat anirà afinant aquestes prediccions. De moment, el que tenim a mà són possibles anomalies, que no sempre està clar que es compleixin. De fet, en les últimes setmanes també s'esperava un temps més humit i, encara que ha plogut, no han estat precipitacions molt intenses.