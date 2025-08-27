Llega la felicidad a Cataluña: Este día va a refrescar muchísimo en todas las comarcas

Tras varios días de calor sofocante y un ambiente más propio de pleno verano, Cataluña se prepara para un cambio de tiempo radical. La llegada de una profunda borrasca formada a partir del exhuracán Erin traerá consigo un descenso muy acusado de las temperaturas. Así como un viento del norte y un ambiente mucho más fresco en todas las comarcas.

El día del cambio será este jueves. Será entonces cuando se note de forma más clara este giro meteorológico, que pondrá fin a la dinámica calurosa y marcará un respiro generalizado. El miércoles ya se dejarán sentir los primeros efectos de este sistema con tormentas de tarde en diversas zonas del territorio.

Sin embargo, será el jueves cuando llegue la masa de aire más fría asociada a la borrasca, responsable de un desplome de los termómetros. Según el Meteocat, la bajada de las temperaturas será notoria y generalizada. En muchas comarcas se espera que las máximas queden entre cinco y diez grados por debajo de las registradas.

Cambios bruscos de temperatura en pocas horas

La diferencia se notará especialmente en el interior y el Pirineo, donde el ambiente se tornará incluso fresco en las horas centrales del día. El cambio vendrá acompañado de la entrada de vientos del norte. En el Empordà soplará con fuerza la tramontana, mientras que en el valle del Ebro se activará el mistral.

Ambos contribuirán a esa sensación de ambiente más limpio y fresco. Estas rachas de viento, aunque intensas en algunos momentos, ayudarán a disipar la humedad y a dejar cielos más despejados. El Meteocat ya ha avisado de que el jueves será una jornada de transición muy marcada.

Y es que se pasará del ambiente bochornoso y tormentoso, a un día con temperaturas contenidas, cielos variables y viento intenso en algunas zonas. Aunque el miércoles las tormentas serán las grandes protagonistas, para el jueves se espera que la inestabilidad se concentre en áreas más concretas. El Pirineo y el Prepirineo podrían registrar algunos chubascos residuales, aunque mucho menos generalizados que el día anterior.

En el resto de comarcas predominarán los claros, con intervalos nubosos y un ambiente mucho más agradable. La sensación térmica será la de un día prácticamente otoñal en comparación con el calor de días atrás. De cara al viernes, todavía se mantendrá cierta inestabilidad debido al rebufo de la borrasca.

Septiembre también empezará con cambios

Todo ello con algunas precipitaciones débiles en la franja costera. Sin embargo, el fin de semana apunta a ser estable y soleado, un respiro perfecto para actividades al aire libre tras el episodio de tormentas. Eso sí, los mapas ya apuntan a la posibilidad de un nuevo frente a partir del lunes.

Con el mes de septiembre llegaría una nueva tanda de lluvias y tormentas que podría volver a complicar la situación. Por ahora, el gran titular es claro: este jueves refrescará de forma generalizada en todas las comarcas de Cataluña. Sin duda, alivio muy esperado tras el calor intenso y la inestabilidad de días anteriores.