Jarro de agua fría de Enric Agud para hoy mismo en Cataluña: 'Va a seguir...'

Enric Agud ha pronosticado para este jueves algo que muchos están deseando que termine. Pero lo cierto es que el viento seguirá soplando unas horas más en el conjunto de las comarcas de Cataluña. De hecho, la jornada ya se ha despertado con un viento de poniente recalentado que ha hecho subir las temperaturas, sobre todo, en la costa.

El meteorólogo de TV3 ha asegurado que en algunos puntos de la región, como en el Montseny, el viento ha alcanzado los 100 km/h. A lo largo del día, la media se situará entre los 50 y los 70 km/h, siendo especialmente intenso en las zonas con mar. En este sentido, a partir del mediodía entrará también en acción el viento mistral en Tarragona y la tramontana más arriba del Cap de Creus.

Así que los que no soporten el viento, no tendrán más remedio que acostumbrarse a convivir con él unas horas más. No obstante, a medida que avancen los días su fuerza irá disminuyendo y todo quedará en un episodio ventoso más. Paralelamente, Enric Agud ya se ha animado a predecir el tiempo del fin de semana e, incluso, de la semana que viene.

Enric Agud informa de lo que pasará más allá del viento

El viento está siendo sin duda uno de los protagonistas de la semana. Con él ha llegado un leve ascenso de las temperaturas y los cielos se han despejado. Ahora bien, será a partir de este jueves por la tarde cuando se empiece a nublar en el Pirineo Occidental.

De hecho, no se descarta que puedan caer algunas precipitaciones a última hora de la tarde. La buena noticia es que a partir de los 1.600 metros de altitud, se convertirán en nieve. Enric Agud ha hablado y localizado las nevadas en el Valle de Aran, la comarca con más nieve de esta zona hasta el momento.

Tampoco se espera que la nevada sea muy copiosa, pero sí lo suficiente como para ir cubriendo y manteniendo el manto blando ya existente. En el resto de Cataluña, Enric Agud destaca unas temperaturas bastante elavadas para esta época del año. Por lo que seguirá la bonanza y en algunos puntos del litoral se podrán alcanzar hasta los 20 grados.

La semana que viene vuelve el frío

Después de unos días de buen tiempo, la semana que viene llega ya con otra tendencia. Y es que se espera que el viernes se mantenga con una temperatura parecida a la del jueves. Pero a partir del fin de semana los mercurios empezarán a descender de forma leve, pero constante.

Así pues, el lunes empezará con la entrada de un frente frío que hará que las tornas empiecen a cambiar. Enric Agud ha hablado de un "frío polar" que haría que los termómetros se ajusten más a lo ideal para esta época del año. Por lo que toca aprovechar el buen tiempo de las próximas horas y empezar a concienciarse de que tiene las horas contadas.