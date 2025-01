Gerro d'aigua freda d'Enric Agud per avui mateix a Catalunya: 'Seguirà...'

Enric Agud ha pronosticat per a aquest dijous una cosa que molts estan desitjant que acabi. Però el cert és que el vent seguirà bufant unes hores més al conjunt de les comarques de Catalunya. De fet, la jornada ja s'ha despertat amb un vent de ponent reescalfat que ha fet pujar les temperatures, sobretot, a la costa.

El meteoròleg de TV3 ha assegurat que en alguns punts de la regió, com al Montseny, el vent ha assolit els 100 km/h. Al llarg del dia, la mitjana se situarà entre els 50 i els 70 km/h, sent especialment intens a les zones amb mar. En aquest sentit, a partir del migdia entrarà també en acció el vent mestral a Tarragona i la tramuntana més amunt del Cap de Creus.

Així que els que no suportin el vent, no tindran més remei que acostumar-se a conviure amb ell unes hores més. No obstant això, a mesura que avancin els dies la seva força anirà disminuint i tot quedarà en un episodi ventós més. Paral·lelament, Enric Agud ja s'ha animat a predir el temps del cap de setmana i, fins i tot, de la setmana vinent.

Enric Agud informa del que passarà més enllà del vent

El vent és sens dubte un dels protagonistes de la setmana. Amb ell ha arribat un lleu ascens de les temperatures i els cels s'han aclarit. Ara bé, serà a partir d'aquest dijous a la tarda quan començarà a ennuvolar-se al Pirineu Occidental.

De fet, no es descarta que puguin caure algunes precipitacions al vespre. La bona notícia és que a partir dels 1.600 metres d'altitud, es convertiran en neu. Enric Agud ha parlat i localitzat les nevades a la Vall d'Aran, la comarca amb més neu d'aquesta zona fins al moment.

Tampoc s'espera que la nevada sigui molt copiosa, però sí prou per a anar cobrint i mantenint el mantell blanc ja existent. A la resta de Catalunya, Enric Agud destaca unes temperatures bastant elevades per a aquesta època de l'any. Per la qual cosa seguirà la bonança i en alguns punts del litoral es podran assolir fins als 20 graus.

La setmana vinent torna el fred

Després d'uns dies de bon temps, la setmana vinent arriba ja amb una altra tendència. I és que s'espera que el divendres es mantingui amb una temperatura semblant a la del dijous. Però a partir del cap de setmana els mercuris començaran a descendir de manera lleu, però constant.

Així doncs, el dilluns començarà amb l'entrada d'un front fred que farà que giri la truita. Enric Agud ha parlat d'un "fred polar" que faria que els termòmetres s'ajustin més a l'ideal per a aquesta època de l'any. Per la qual cosa toca aprofitar el bon temps de les pròximes hores i començar a conscienciar-se que té les hores comptades.