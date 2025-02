Jarro de agua fría de la AEMET para casi toda España: los meteorólogos ya avisan

La predicción del tiempo para las próximas semanas en España han tomado un giro inesperado. Lejos de cumplir con las expectativas, los meteorólogos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) acaban de confirmar un duro revés. Y es que la situación meteorológica para las próximas tres semanas dista mucho de lo idóneo.

Concretamente, la AEMET ha reducido drásticamente sus previsiones de precipitaciones. A pesar de que se preveían semanas cargadas de lluvia en lo que queda de febrero y principios de marzo, la previsión ha cambiado. No es que no vaya a llover nada, pero ya no hablamos de un tiempo tan húmedo como el previsto.

Para la semana que va del 24 de febrero al 2 de marzo, se anticipa una anomalía térmica positiva. Lo que significa que las temperaturas serán más altas de lo habitual, especialmente en el norte y el este de la Península. Sin embargo, a pesar del aumento de las temperaturas, tan solo en el extremo norte de España podríamos tener lluvias destacables.

La AEMET confirma un tiempo más seco del que se esperaba

Mientras, en el resto del país las lluvias tenderán a ser mucho más aisladas, sobre todo en el suroeste, donde casi no lloverá. A pesar de las expectativas de precipitaciones, los expertos aclaran que el pronóstico inicial de lluvias abundantes no se materializará con la misma intensidad. En cuanto a la semana del 3 al 9 de marzo, las temperaturas seguirán siendo más altas de lo normal en gran parte de España.

Sin embargo, en esa semana el pronóstico de precipitaciones se caracteriza por una gran incertidumbre. Aparentemente, las borrascas podrían desplazarse hacia latitudes más altas, dejando la Península con lluvias moderadas solo en el extremo noroeste. Mientras que el área mediterránea experimentará una semana bastante seca.

Esta evolución sugiere que las lluvias no alcanzarán la magnitud inicialmente anticipada. El escenario para la semana del 10 al 16 de marzo sigue siendo incierto. A pesar de todo, las anomalías térmicas positivas se impondrían en la mayor parte del país.

La ausencia de lluvias nos seguirá acompañando

Las precipitaciones podrían seguir siendo irregulares, con las áreas del noroeste más afectadas. Aun así, el resto del territorio no parece enfrentar un panorama demasiado lluvioso. De todas formas, la AEMET reconoce que se trata de previsiones a largo plazo, que pueden sufrir modificaciones.

De la misma forma que hasta ahora teníamos presente que las próximas semanas iban a ser más húmedas, ahora el pronóstico ha cambiado. Es un claro ejemplo de lo mucho que puede cambiar el tiempo en tan solo unos días. Por eso, lo mejor es seguir las actualizaciones meteorológicas y estar atentos a cualquier posible cambio.