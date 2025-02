Gerro d'aigua freda de l'AEMET per a gairebé tota Espanya: els meteoròlegs ja avisen

La predicció del temps per a les pròximes setmanes a Espanya han pres un gir inesperat. Lluny de complir amb les expectatives, els meteoròlegs de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) acaben de confirmar un dur revés. I és que la situació meteorològica per a les pròximes tres setmanes dista molt de l'idoni.

Concretament, l'AEMET ha reduït dràsticament les seves previsions de precipitacions. Tot i que es preveien setmanes carregades de pluja en el que queda de febrer i principis de març, la previsió ha canviat. No és que no hagi de ploure gens, però ja no parlem d'un temps tan humit com el previst.

Per a la setmana que va del 24 de febrer al 2 de març, s'anticipa una anomalia tèrmica positiva. El que significa que les temperatures seran més altes de l'habitual, especialment al nord i l'est de la Península. No obstant això, malgrat l'augment de les temperatures, tan sols en l'extrem nord d'Espanya podríem tenir pluges destacables.

L'AEMET confirma un temps més sec del que s'esperava

Mentrestant, a la resta del país les pluges tendiran a ser molt més aïllades, sobretot al sud-oest, on gairebé no plourà. Malgrat les expectatives de precipitacions, els experts aclareixen que el pronòstic inicial de pluges abundants no es materialitzarà amb la mateixa intensitat. Pel que fa a la setmana del 3 al 9 de març, les temperatures continuaran sent més altes del normal en gran part d'Espanya.

No obstant això, en aquesta setmana el pronòstic de precipitacions es caracteritza per una gran incertesa. Aparentment, les borrasques podrien desplaçar-se cap a latituds més altes, deixant la Península amb pluges moderades només a l'extrem nord-oest. Mentre que l'àrea mediterrània experimentarà una setmana força seca.

Aquesta evolució suggereix que les pluges no assoliran la magnitud inicialment anticipada. L'escenari per a la setmana del 10 al 16 de març continua sent incert. Tot i això, les anomalies tèrmiques positives s'imposarien a la major part del país.

L'absència de pluges ens seguirà acompanyant

Les precipitacions podrien continuar sent irregulars, amb les àrees del nord-oest més afectades. Amb tot, la resta del territori no sembla enfrontar un panorama massa plujós. De totes maneres, l'AEMET reconeix que es tracta de previsions a llarg termini, que poden patir modificacions.

De la mateixa manera que fins ara teníem present que les pròximes setmanes serien més humides, ara el pronòstic ha canviat. És un clar exemple de com pot canviar el temps en tan sols uns dies. Per això, el millor és seguir les actualitzacions meteorològiques i estar atents a qualsevol possible canvi.