‘60 l/m² en 1 hora’: Roberto Brasero enciende las alarmas con su previsión para hoy

Hoy el día arranca de nuevo con la inestabilidad afectando a diversos puntos del país. Según Roberto Brasero, la jornada de hoy estará marcada por lluvias torrenciales capaces de descargar hasta 60 l/m² en una sola hora. Un fenómeno que podría afectar al este peninsular y al archipiélago balear, que permanecen este martes en el punto de mira de la meteorología.

De hecho, la AEMET mantiene activados avisos por fuertes lluvias y tormentas en Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana, donde se esperan precipitaciones intensas. A estos avisos por fuertes lluvias se suma otro aviso en Andalucía, en este caso por fenómenos costeros que podrán complicar un poco la situación en el litoral.

Baleares, en el centro del temporal

Con el avance hacia el este de la vaguada de aire frío en altura, la mayor probabilidad de lluvias torrenciales para hoy se concentra en las Islas Baleares. “Los chubascos y tormentas pueden ser localmente muy fuertes, una intensidad superior a 30 l/m² en 1 hora o incluso torrenciales (superior a 60 l/m² en 1 hora)”, señala Roberto Brasero.

Pese a ese desplazamiento, el temporal sigue afectando de lleno al litoral mediterráneo peninsular, sobre todo en Castellón y Alicante. Es allí donde las tormentas podrían dejar granizo de gran tamaño y provocar problemas en la red viaria y en áreas urbanas. El responsable de este episodio no es una DANA, sino una vaguada, que al entrar en contacto con la humedad y los vientos, crea el caldo de cultivo perfecto para lluvias.

La combinación favorece tormentas organizadas que descargan agua de forma persistente y muy intensa. Según Roberto Brasero, esta situación de inestabilidad continuará hasta el miércoles. Mañana, durante la primera mitad del día, todavía se esperan chubascos en Baleares y en tramos del litoral mediterráneo, eso sí, ya con menor intensidad que en la jornada de hoy.

El temporal tiene las horas contadas

Mañana por la tarde, la vaguada se desplazará hacia Italia, lo que pondrá fin a este episodio de lluvias torrenciales en nuestro país. Fuera del área mediterránea, la jornada se presenta más tranquila pero con un descenso generalizado de las temperaturas. Hoy se notará un ambiente más fresco en buena parte del este y sureste peninsular, con mínimas entre dos y ocho grados más bajas.

En Galicia y el Cantábrico se registrarán algunas lluvias asociadas a un frente poco activo, mientras que el suroeste peninsular, Andalucía occidental y el sur de Canarias disfrutarán de cielos despejados. Ante este panorama, los meteorólogos insisten en la necesidad de extremar las precauciones. Las lluvias torrenciales, por su intensidad y acumulación, pueden transformar en minutos un paisaje seco en un escenario de inundaciones.