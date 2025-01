Aviso de nevadas en Cataluña: este día podría nevar con ganas en muchas regiones

En pleno mes de enero la nieve debería de ser el pan de cada día en los puntos más altos del Pirineo. Pero lo cierto es que parece que le está costando coger ritmo. Nevó bastante hace semanas y lo ha ido haciendo levemente en los últimos días, pero se necesita más.

Y no solo por las estaciones de esquí, sino porque nieve en invierno se traduce en agua en primavera y verano. Así que, si no hay precipitaciones en invierno, la sequía puede ser uno de los efectos secundarios a atravesar en unos meses. No obstante, que no cunda el pánico, ya que los mapas parecen tener la solución.

La nieve llegará en las próximas horas haciendo honor de la estación del año en la que nos encontramos. Según el meteorólogo @alexmegapc, el fin de semana podría nevar en algunos puntos del Pirineo Occidental. No se prevé que sea una gran nevada, pero sí lo suficiente como para tener precaución.

La nieve podría empezar a caer a partir del viernes

El experto explica que la cota de nieve del viernes será alta, pero ya empezará a registrar las primeras precipitaciones. Concretamente, durante la madrugada del sábado nevará en una cota de alrededor de los 2.500 metros de altitud. Aun así, la cota irá descendiendo a medida que pasen las horas, situándose en los 2.300 el sábado por la mañana.

Ahora bien, la gran nevada podría llegar a partir de la tarde y la noche del sábado. Será entonces cuando la cota se situará sobre los 1.600 de altitud, dejando con un manto blanco gran parte del Pirineo. Por su parte, en el Pirineo Oriental la cota seguirá en los 1.800 metros y la intensidad de la nevada será menor.

Todo ello hasta el domingo por la mañana, cuando la nieve ya podría caer en los 1.000 metros. Todo esto hará que la sensación térmica y los termómetros desciendan de forma considerable. Hará frío y la estampa será típica de un fin de semana de invierno.

Temperaturas variables y nueva aparición del viento

Antes de la nevada del fin de semana seguirá el baile de temperaturas en el conjunto de Cataluña. Después de un amanecer suave este miércoles, se prevé que de cara al jueves y el viernes los mercurios vuelvan a descender. Será el fin de semana cuando se estabilicen y suban en puntos más al sur de la región.

No obstante, el viento también aparecerá a partir del domingo y la tramontana será uno de los más fuertes. De esta forma, la meteorología seguirá revuelta y con un amplio despliegue de fenómenos en el país. Todo ello forma parte de la normalidad de un mes de enero de pleno invierno en Cataluña.