Muntatge de fotos de Roberto Brasero amb rostre seriós en primer pla i un fons de cotxes circulant sota la pluja amb una icona d'advertència en vermell.
Roberto Brasero assenyala quines zones seran les més afectades avui per la pluja | Camara Europa Press, Atresmedia, e-Notícies
EL TEMPS

‘60 l/m² en 1 hora’: Roberto Brasero encén les alarmes amb la seva previsió per avui

El meteoròleg d'Antena 3 ha encès les alarmes amb la seva previsió per a avui i assenyala que venen més pluges

Marta Romera

Avui la jornada arrenca de nou amb la inestabilitat afectant diversos punts del país. Segons Roberto Brasero, el dia d'avui estarà marcat per pluges torrencials capaces de descarregar fins a 60 l/m² en una sola hora. Un fenomen que podria afectar l'est peninsular i l'arxipèlag balear, que romanen aquest dimarts en el punt de mira de la meteorologia.

De fet, l'AEMET manté activats avisos per fortes pluges i tempestes a Aragó, les Illes Balears, Castella-la Manxa, Catalunya, Múrcia i la Comunitat Valenciana, on s'esperen precipitacions intenses. A aquests avisos per fortes pluges s'hi suma un altre avís a Andalusia, en aquest cas per fenòmens costaners que podran complicar una mica la situació al litoral.

Cel fosc amb llamps, dos núvols amb raigs i un símbol d’advertència al centre

Les tempestes seran intenses a l'est del país | Camara Getty Images, e-noticies.cat

Balears, al centre del temporal

Amb l'avanç cap a l'est de la vaguada d'aire fred en altura, la probabilitat més gran de pluges torrencials per avui es concentra a les Illes Balears. “Els ruixats i tempestes poden ser localment molt forts, una intensitat superior a 30 l/m² en 1 hora o fins i tot torrencials (superior a 60 l/m² en 1 hora)”, assenyala Roberto Brasero.

Malgrat aquest desplaçament, el temporal continua afectant de ple el litoral mediterrani peninsular, sobretot a Castelló i Alacant. És allà on les tempestes podrien deixar gran calamarsa i provocar problemes a la xarxa viària i en àrees urbanes. El responsable d'aquest episodi no és una DANA, sinó una vaguada, que en entrar en contacte amb la humitat i els vents, crea el brou de cultiu perfecte per a pluges.

La combinació afavoreix tempestes organitzades que descarreguen aigua de manera persistent i molt intensa. Segons Roberto Brasero, aquesta situació d'inestabilitat continuarà fins dimecres. Demà, durant la primera meitat del dia, encara s'esperen ruixats a les Balears i en trams del litoral mediterrani, això sí, ja amb menor intensitat que en la jornada d'avui.

Imatge de Roberto Brasero assenyalant un mapa d’Espanya amb símbols meteorològics que indiquen sol, núvols i tempestes per al dimarts, 9 de setembre de 2025.

Roberto Brasero posa el focus a les Balears per l’avanç del front | Camara Atresmedia, e-noticies.cat

El temporal té les hores comptades

Demà a la tarda, la vaguada es desplaçarà cap a Itàlia, la qual cosa posarà fi a aquest episodi de pluges torrencials al nostre país. Fora de l'àrea mediterrània, la jornada es presenta més tranquil·la però amb un descens generalitzat de les temperatures. Avui es notarà un ambient més fresc a bona part de l'est i sud-est peninsular, amb mínimes entre dos i vuit graus més baixes.

A Galícia i al Cantàbric es registraran algunes pluges associades a un front poc actiu, mentre que el sud-oest peninsular, l'Andalusia occidental i el sud de Canàries gaudiran de cels serens. Davant d'aquest panorama, els meteoròlegs insisteixen en la necessitat d'extremar les precaucions. Les pluges torrencials, per la seva intensitat i acumulació, poden transformar en minuts un paisatge sec en un escenari d'inundacions.

