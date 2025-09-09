‘60 l/m² en 1 hora’: Roberto Brasero encén les alarmes amb la seva previsió per avui
El meteoròleg d'Antena 3 ha encès les alarmes amb la seva previsió per a avui i assenyala que venen més pluges
Avui la jornada arrenca de nou amb la inestabilitat afectant diversos punts del país. Segons Roberto Brasero, el dia d'avui estarà marcat per pluges torrencials capaces de descarregar fins a 60 l/m² en una sola hora. Un fenomen que podria afectar l'est peninsular i l'arxipèlag balear, que romanen aquest dimarts en el punt de mira de la meteorologia.
De fet, l'AEMET manté activats avisos per fortes pluges i tempestes a Aragó, les Illes Balears, Castella-la Manxa, Catalunya, Múrcia i la Comunitat Valenciana, on s'esperen precipitacions intenses. A aquests avisos per fortes pluges s'hi suma un altre avís a Andalusia, en aquest cas per fenòmens costaners que podran complicar una mica la situació al litoral.
Balears, al centre del temporal
Amb l'avanç cap a l'est de la vaguada d'aire fred en altura, la probabilitat més gran de pluges torrencials per avui es concentra a les Illes Balears. “Els ruixats i tempestes poden ser localment molt forts, una intensitat superior a 30 l/m² en 1 hora o fins i tot torrencials (superior a 60 l/m² en 1 hora)”, assenyala Roberto Brasero.
Malgrat aquest desplaçament, el temporal continua afectant de ple el litoral mediterrani peninsular, sobretot a Castelló i Alacant. És allà on les tempestes podrien deixar gran calamarsa i provocar problemes a la xarxa viària i en àrees urbanes. El responsable d'aquest episodi no és una DANA, sinó una vaguada, que en entrar en contacte amb la humitat i els vents, crea el brou de cultiu perfecte per a pluges.
La combinació afavoreix tempestes organitzades que descarreguen aigua de manera persistent i molt intensa. Segons Roberto Brasero, aquesta situació d'inestabilitat continuarà fins dimecres. Demà, durant la primera meitat del dia, encara s'esperen ruixats a les Balears i en trams del litoral mediterrani, això sí, ja amb menor intensitat que en la jornada d'avui.
El temporal té les hores comptades
Demà a la tarda, la vaguada es desplaçarà cap a Itàlia, la qual cosa posarà fi a aquest episodi de pluges torrencials al nostre país. Fora de l'àrea mediterrània, la jornada es presenta més tranquil·la però amb un descens generalitzat de les temperatures. Avui es notarà un ambient més fresc a bona part de l'est i sud-est peninsular, amb mínimes entre dos i vuit graus més baixes.
A Galícia i al Cantàbric es registraran algunes pluges associades a un front poc actiu, mentre que el sud-oest peninsular, l'Andalusia occidental i el sud de Canàries gaudiran de cels serens. Davant d'aquest panorama, els meteoròlegs insisteixen en la necessitat d'extremar les precaucions. Les pluges torrencials, per la seva intensitat i acumulació, poden transformar en minuts un paisatge sec en un escenari d'inundacions.
