Ya es oficial: Estos americanos recibirán un doble pago de la SSA en agosto

La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos ha confirmado que en agosto de 2025 un buen número de beneficiarios del SSI recibirán un doble pago. Ya es oficial. Y es que por culpa de un día especial, esto provocará que haya dos abonos este mes de agosto.

Los americanos que cobrarán un doble pago de SSI en agosto

Los beneficiarios del SSI (Supplemental Security Income) recibieron un pago el 1 de agosto, como ocurre cada mes. Luego, recibirán un segundo pago adicional el 29 de agosto, que corresponde al cheque de septiembre, adelantado por el feriado del Labor Day.

Esta situación sólo aplica a quienes reciben SSI, no al Seguro Social regular. Son americanos con ingresos muy bajos, mayores de 65 años o con discapacidad, que califican para SSI.

La SSA justifica este doble pago

La SSA explica que cuando el primer día del mes cae en un fin de semana o feriado federal, el pago se adelanta al último día hábil anterior. Y todo, para que los beneficiarios no se retrasen en su ingreso mensual. En este caso, el 1 de septiembre de 2025 es feriado, por eso el pago de SSI se envía el 29 de agosto.

Esta práctica no significa que el beneficiario reciba dinero extra: simplemente adelantan el cheque del mes siguiente. Por eso en septiembre no habrá pago adicional.

Para 2025, la cantidad máxima federal del SSI es: 967 USD para una persona elegible, 1.450 USD para una pareja elegible y 484 USD para persona esencial. Entonces, quienes reciban SSI podrían ver hasta 1 934 USD en total durante agosto (dos pagos de 967 USD cada uno), siempre que cumplan con los requisitos y no tengan deducciones.

¿Qué dice la SSA sobre ello?

La SSA ha publicado en su sitio oficial que los pagos del SSI se envían el primer día de cada mes, a no ser que ese día sea sábado, domingo o festivo, en cuyo caso se hace el pago el último día hábil anterior. Añaden que este adelanto no representa un pago duplicado ni error: es el sistema diseñado para no perjudicar a los beneficiarios financieramente.

La agencia también indica que si no se recibe el pago en la fecha esperada, los beneficiarios deben primero consultar con su banco. Si aún no aparece, deben contactar directamente a la SSA para resolverlo SSA