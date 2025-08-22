Verificado: millones de americanos asustados tras confirmar esto la SSA, será en 2026

La Seguridad Social de Estados Unidos ha lanzado un mensaje que ha generado sorpresa y cierta preocupación en millones de ciudadanos. La SSA ha confirmado un cambio que llegará en el año 2026 y que afectará de forma directa a muchos.

La noticia no es menor, ya que se trata de la nueva edad en la que los trabajadores podrán reclamar su pensión completa. Hasta ahora, muchos pensaban que la edad oficial de jubilación se mantenía fija, pero la realidad es que la evolución de la SSA ha marcado un calendario progresivo.

Confirmado por la SSA: entra pronto la nueva edad de jubilación

A partir de 2026, el FRA (Full Retirement Age), que es la edad plena para acceder a los beneficios completos, se fijará en los 67 años. Esto marca un antes y un después y abre una nueva era en el sistema.

El impacto significativo de este cambio se sentirá en millones de familias que planeaban su retiro con las reglas anteriores. Reclamar la pensión a los 66 años dejará de ser una opción completa, y quien lo haga antes de los 67 sufrirá reducciones notables en sus ingresos mensuales. Por eso, la decisión de elegir la jubilación ideal será más importante que nunca.

La reacción de los estadounidenses no se ha hecho esperar

La explicación de la SSA es que la esperanza de vida ha aumentado y la economía necesita adaptar el sistema para garantizar su sostenibilidad. Esto significa que trabajar más tiempo se convierte en el requisito principal para acceder al beneficio total.

No se trata de un castigo, sino de un ajuste necesario para que las futuras generaciones también puedan recibir su pensión. Sin embargo, la reacción de los americanos no se ha hecho esperar.

Muchos sienten que este cambio llega en un momento complicado, con incertidumbre económica y con millones de trabajadores que no creen poder mantenerse en el mercado laboral hasta esa edad. La euforia de planear una jubilación anticipada se ha transformado en dudas y cálculos sobre cuánto perderían si reclaman antes de los 67.

Se abre una etapa diferente

Al mismo tiempo, algunos expertos recuerdan que siempre se puede solicitar la jubilación desde los 62 años, pero con recortes permanentes. En cambio, retrasar la solicitud más allá de los 67 puede aumentar el beneficio mensual. Este escenario obliga a millones de personas a estudiar bien las condiciones antes de dar el paso.

Lo que está claro es que el 2026 marcará un cambio histórico en la Seguridad Social de Estados Unidos. Con el FRA en 67 años, comienza una etapa diferente en la que la planificación financiera y la elección correcta serán claves para vivir con tranquilidad en la nueva era de la jubilación.