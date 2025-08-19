Miles de americanos, obligados a hacer esto de la SSA: no lo ignores o lo pagarás caro

La Administración del Seguro Social (SSA) ha emitido una advertencia importante para todos aquellos que se casan. Es obligatorio hacer un trámite concreto, según la SSA. Ignorar este gesto puede acarrear consecuencias serias, como retrasos en tus beneficios, problemas con el IRS o complicaciones al solicitar otros documentos oficiales.

Cuando te casas y cambias tu nombre, es fundamental que el IRS tenga registros actualizados. Esto asegura que tus ingresos se registren correctamente y que puedas acceder a beneficios como el Seguro Social o el Medicare sin inconvenientes.

Este formulario es esencial si te casas en EE.UU., no te lo tomes a broma

La SSA ha dejado claro que este proceso es obligatorio para mantener la precisión en los registros oficiales. Para actualizar tu nombre, debes completar el Formulario SS-5, que es la solicitud para obtener una tarjeta del Seguro Social.

Este formulario es necesario tanto si es la primera vez que solicitas una tarjeta como si estás solicitando una corrección o reemplazo. Y ten cuidado porque si no haces lo que debes, te puedes meter en problemas.

¿Qué sucede si no actualizas tu nombre?

No presentar este formulario puede generar varios problemas. Podrías enfrentar retrasos en la recepción de beneficios, errores en tus registros fiscales o dificultades para obtener otros documentos oficiales que requieren tu número de Seguro Social. Además, la SSA ha enfatizado que es responsabilidad del ciudadano mantener sus registros actualizados.

La SSA ofrece algunas recomendaciones para facilitar este proceso que debes cumplir sin dudar. Reúne los documentos necesarios, necesitarás una identificación válida, como una licencia de conducir o pasaporte, y una copia certificada de tu certificado de matrimonio.

Completa el Formulario SS-5, puedes obtener este formulario en línea o en tu oficina local del Seguro Social. Presenta tu solicitud, dependiendo de tu situación, es posible que puedas enviar tu solicitud por correo o hacerlo en persona en una oficina local.

No te preocupes, este trámite de la Seguridad Social es gratuito

Es importante que no ignores este proceso. Actualizar tu nombre en la SSA es esencial para evitar complicaciones futuras. Sigue los pasos indicados y asegúrate de mantener tus registros al día.

Recuerda, hacer caso a la SSA no es solo una recomendación; es una obligación para garantizar que tus derechos y beneficios estén protegidos.