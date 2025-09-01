Mensaje urgente de la SSA sobre el IRS: haz esto por lo que más quieras, date prisa

La SSA recuerda que la temporada de impuestos es uno de los momentos en que más intentos de fraude se detectan. Los delincuentes buscan hacerse pasar por contribuyentes legítimos para presentar declaraciones falsas y quedarse con devoluciones de dinero que no les corresponden.

Por este motivo, los profesionales de impuestos y el propio IRS insisten en la importancia de usar el IPPIN, también conocido como Número de Identificación Personal de Protección contra el Robo de Identidad.

Comunicado tajante del IRS: la SSA confirma que el IPPIN es fundamental

El IPPIN Tax Pros es una herramienta sencilla, gratuita y vital que otorga una capa de seguridad adicional al contribuyente. Funciona como un código único de seis dígitos que solo el ciudadano y el IRS conocen. Gracias a él, cualquier intento de un ladrón de usar los datos personales para presentar una declaración falsa queda bloqueado automáticamente.

La Seguridad Social recalca que registrarse para conseguir un IPPIN no es complicado. El ciudadano puede hacerlo en la página oficial del IRS, siguiendo un proceso de verificación que confirma su identidad.

Millones de personas están en riesgo: consíguelo hoy mismo

Una vez validado, cada año se entrega un nuevo código que debe usarse al presentar los impuestos. Este paso reduce al mínimo las posibilidades de que alguien suplante la identidad fiscal de un ciudadano.

Los expertos subrayan que no se trata de un simple detalle, sino de una medida de vital importancia. Cada temporada, miles de personas ven cómo su devolución desaparece porque un ladrón presentó antes que ellos una declaración falsa con sus datos.

Resolver este tipo de fraude es largo y desgastante, y puede tardar meses en solucionarse. En cambio, contar con un IPPIN garantiza protección y tranquilidad.

Cuanto más te protejas, mejor te irá

Este mensaje urgente de la SSA sobre el IRS también pone el foco en la necesidad de actuar con rapidez. No conviene dejar para mañana el registro, porque en plena campaña los sistemas suelen saturarse y el riesgo aumenta. El IRS y los profesionales recuerdan que cuanto antes un ciudadano se proteja, menos posibilidades tendrá de sufrir el robo de identidad.

La llamada de atención no es menor. Se trata de una ayuda real y efectiva para todos los ciudadanos que quieran proteger su dinero. La Seguridad Social de Estados Unidos, junto con el IRS, pide que se preste atención a esta recomendación porque puede marcar la diferencia entre una declaración segura y un verdadero quebradero de cabeza.