Comprobado: un experto desvela el truco de la SSA que te vendrá genial, hazlo siempre

La jubilación en Estados Unidos es uno de los temas que más preocupa a millones de personas. La Seguridad Social juega un papel clave, pero no siempre basta con los beneficios que se reciben.

Un experto financiero, Dave Ramsey, ha querido dejar claro cuáles son los trucos que debemos aplicar para maximizar los ingresos y asegurar una jubilación tranquila. Sus palabras son una llamada de atención que muchos deberían tomar nota.

Un experto pone las cosas fáciles a los jubilados americanos: hazlo sin falta

Ramsey explica que la Seguridad Social es una ayuda, pero no debe ser la única fuente de ingresos al llegar a la jubilación. El panorama no es del todo alentador, ya que en los próximos años habrá más jubilados que trabajadores aportando.

Esto significa que, aunque los beneficios seguirán, podrían no ser suficientes si no hemos hecho los deberes antes. El consejo del experto es claro: hay que planificar con tiempo y no dejarlo para el último momento.

Trucos importantes para vivir más tranquilo

Uno de sus trucos más repetidos es guardar al menos el 15% de los ingresos en ahorros o en planes de inversión. De esta forma, cuando llegue el momento de dejar de trabajar, el dinero de la Seguridad Social se convierte en un extra y no en la base principal. Según el experto, esta estrategia marca la diferencia entre vivir con tranquilidad o con preocupaciones constantes por las facturas.

Ramsey también recomienda evitar deudas en la jubilación. Para él, entrar en esa etapa con préstamos pendientes es un error que puede arruinar cualquier plan. Pagar antes la hipoteca, no acumular tarjetas de crédito y mantener un estilo de vida moderado son puntos que considera esenciales para que la jubilación no se convierta en una carga.

Otro detalle importante que subraya es el momento de reclamar los beneficios, según Ramsey, lo mejor es hacerlo en la FRA, es decir, la edad plena de jubilación. Adelantarse puede reducir los ingresos de por vida, mientras que retrasarlos puede aumentar lo que recibimos. Por eso, el experto insiste en analizar bien cada caso y no precipitarse.

Sacan a la luz las mejores herramientas para protegerse en la jubilación

Los consejos de este experto financiero no son complicados, pero sí requieren disciplina. Guardar dinero mes a mes, evitar deudas y reclamar en el momento adecuado son pasos que, combinados con los beneficios de la Seguridad Social, garantizan una jubilación mucho más segura.

El panorama futuro de la SSA puede traer incertidumbre, pero con estos trucos de Dave Ramsey, los ciudadanos de Estados Unidos tienen herramientas prácticas para protegerse. Escuchar a los expertos y aplicar estos consejos válidos puede ser la clave para disfrutar de una etapa de retiro con verdadera tranquilidad.