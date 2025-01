Aviso urgente de CaixaBank a estos españoles: si no estás atento, ponte en lo peor

CaixaBank ha emitido una alerta urgente para todos los españoles sobre una nueva estafa que circula en 2025. Se trata de la "estafa de los likes". Hablamos de una modalidad de fraude que busca engañar a las personas a través de mensajes en aplicaciones como WhatsApp.

Los estafadores envían mensajes, a menudo por WhatsApp, ofreciendo una oportunidad de trabajo fácil y bien remunerada. Prometen ganancias de entre 50 y 300 euros al día por dar "likes" a publicaciones en redes sociales o seguir a ciertos bloggers.

Mucho ojo con el fraude que denuncia CaixaBank: te pueden quitar tu dinero

Para hacer la oferta más creíble, proporcionan detalles sobre cómo se llevará a cabo el trabajo y cómo se recibirán las compensaciones, mencionando incluso métodos de pago populares como Bizum.

Una vez que la víctima muestra interés, es añadida a un grupo en aplicaciones como Telegram, donde inicialmente puede recibir pequeñas sumas de dinero como muestra de legitimidad. Sin embargo, pronto se le solicita que realice una inversión propia para acceder a mayores ganancias. Esta inversión nunca se recupera, y los estafadores desaparecen con el dinero aportado.

Por este motivo es tan peligrosa la estafa de los 'likes'

Esta estafa es especialmente peligrosa porque aprovecha la popularidad de las redes sociales. Muchas personas buscan formas de ganar dinero en línea, y la idea de obtener ingresos por actividades tan simples como dar "likes" resulta atractiva.

Utiliza plataformas de confianza, al mencionar métodos de pago conocidos como Bizum, los estafadores generan una falsa sensación de seguridad. Al proporcionar pequeñas ganancias al principio, las víctimas creen que la oferta es legítima y están más dispuestas a invertir sumas mayores posteriormente.

¿Cómo evitar caer en esta estafa?

Para protegerte de la estafa de los likes, sigue estas recomendaciones de CaixaBank. Si una propuesta de trabajo ofrece ganancias elevadas por tareas muy simples, es probable que sea un engaño.

Investiga la empresa o persona que ofrece el trabajo. Busca opiniones en línea y verifica su presencia en redes sociales y sitios web oficiales. No compartas información personal o financiera, no proporciones datos sensibles a desconocidos o en plataformas no oficiales.

No realices pagos ni inversiones. Si te solicitan dinero para acceder a un trabajo o a mayores ganancias, es una señal clara de estafa. Si tienes dudas, contacta con tu entidad bancaria o con las autoridades para verificar la legitimidad de la oferta.

CaixaBank nunca te pedirá esta información sensible

CaixaBank recuerda que nunca solicitará información confidencial a través de canales no seguros y que es fundamental mantenerse alerta ante este tipo de fraudes. Si recibes mensajes sospechosos, no interactúes con ellos y repórtalos a las autoridades competentes.

Mantente informado y comparte esta información con familiares y amigos para evitar que más personas caigan en la estafa de los likes. La prevención y la educación son las mejores herramientas contra los ciberdelincuentes.