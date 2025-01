Adiós deudas: Hacienda confirma que hará la vista gorda con esto

Hacienda es conocida por su rigurosidad a la hora de cobrar las deudas de los contribuyentes. Si alguien no paga a tiempo sus impuestos, suele enfrentarse a sanciones y recargos. Pero lo que muchos no saben es que hay ciertas deudas que Hacienda perdona, y son aquellas que no superan los 3 euros.

Este pequeño detalle ha sido confirmado por una resolución de la Agencia Tributaria que, sin duda, sorprenderá a más de uno.

Hacienda no se complica

Por lo general, cuando un contribuyente tiene una deuda pendiente con Hacienda, la Agencia Tributaria le establece un plazo para pagar. Si este plazo no se cumple, se aplican recargos y se inician los trámites para recuperar la cantidad adeudada. En muchos casos, los procedimientos administrativos para hacer cumplir el pago pueden ser largos y complejos.

Además, los intereses de demora aumentan la deuda con el paso del tiempo. Sin embargo, a pesar de la dureza con la que persigue las deudas, hay ciertos casos en los que la Agencia Tributaria prefiere pasar por alto pequeñas cantidades. Esto ocurre cuando la deuda que el contribuyente tiene con Hacienda no rebasa los 3 euros.

En estos casos, no se inicia ningún procedimiento de cobro. Y es que los gastos administrativos para hacerlo superarían con creces la cantidad que se podría recuperar.

Hacienda ha establecido que en los casos donde el saldo a favor del fisco sea inferior a 3 euros, el Departamento de Informática procederá automáticamente a la baja de esas deudas. Es decir, la deuda se considera cancelada y no se llevan a cabo acciones para cobrarla. Así aparece en la resolución del 29 de julio de 2019,

¿Por qué Hacienda no persigue deudas tan pequeñas?

El motivo detrás de esta decisión de Hacienda es sencillo. Los costos administrativos asociados a la recuperación de deudas inferiores a 3 euros son tan altos que no compensan. La Agencia Tributaria, como cualquier organismo público, debe ser eficiente en sus recursos.

Por lo tanto, en lugar de gastar dinero en trámites y procedimientos para cobrar pequeñas deudas, Hacienda prefiere dar por zanjado el asunto. Y no gastar más en esos casos.

Este proceso se aplica de forma automática a través de sistemas informáticos. Lo que significa que ni los contribuyentes ni los empleados de Hacienda tienen que intervenir de manera manual. De este modo, el organismo estatal evita que se realicen gestiones innecesarias para cobrar cantidades mínimas.

Si la deuda es superior a 3 euros, el escenario cambia. En esos casos, la Agencia Tributaria sigue adelante con el cobro de la deuda. Si el contribuyente no paga, se pueden aplicar recargos e incluso iniciar procesos de embargo de bienes.