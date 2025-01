Avís urgent de CaixaBank a aquests espanyols: si no estàs atent, posa't en el pitjor

CaixaBank ha emès una alerta urgent per a tots els espanyols sobre una nova estafa que circula el 2025. Es tracta de l'"estafa dels likes". Parlem d'una modalitat de frau que busca enganyar les persones a través de missatges en aplicacions com WhatsApp.

Els estafadors envien missatges, sovint per WhatsApp, oferint una oportunitat de treball fàcil i ben remunerada. Prometen guanys d'entre 50 i 300 euros al dia per donar "likes" a publicacions en xarxes socials o seguir certs bloggers.

Molts ulls amb el frau que denuncia CaixaBank: et poden treure els teus diners

Per fer l'oferta més creïble, proporcionen detalls sobre com es durà a terme la feina i com es rebran les compensacions, mencionant fins i tot mètodes de pagament populars com Bizum.

Un cop la víctima mostra interès, és afegida a un grup en aplicacions com Telegram, on inicialment pot rebre petites sumes de diners com a mostra de legitimitat. No obstant això, aviat se li sol·licita que faci una inversió pròpia per accedir a guanys més grans. Aquesta inversió mai es recupera, i els estafadors desapareixen amb els diners aportats.

Per aquest motiu és tan perillosa l'estafa dels 'likes'

Aquesta estafa és especialment perillosa perquè aprofita la popularitat de les xarxes socials. Moltes persones busquen formes de guanyar diners en línia, i la idea d'obtenir ingressos per activitats tan simples com donar "likes" resulta atractiva.

Utilitza plataformes de confiança, en mencionar mètodes de pagament coneguts com Bizum, els estafadors generen una falsa sensació de seguretat. En proporcionar petites guanys al principi, les víctimes creuen que l'oferta és legítima i estan més disposades a invertir sumes més grans posteriorment.

Com evitar caure en aquesta estafa?

Per protegir-te de l'estafa dels likes, segueix aquestes recomanacions. Si una proposta de treball ofereix guanys elevats per tasques molt simples, és probable que sigui un engany.

Investiga l'empresa o persona que ofereix la feina. Busca opinions en línia i verifica la seva presència en xarxes socials i llocs web oficials. No comparteixis informació personal o financera, no proporcionis dades sensibles a desconeguts o en plataformes no oficials.

No facis pagaments ni inversions. Si et sol·liciten diners per accedir a una feina o a guanys més grans, és un senyal clar d'estafa. Si tens dubtes, contacta amb la teva entitat bancària o amb les autoritats per verificar la legitimitat de l'oferta.

CaixaBank mai et demanarà aquesta informació sensible

CaixaBank recorda que mai sol·licitarà informació confidencial a través de canals no segurs i que és fonamental mantenir-se alerta davant aquest tipus de fraus. Si reps missatges sospitosos, no interactuïs amb ells i reporta'ls a les autoritats competents.

Mantén-te informat i comparteix aquesta informació amb familiars i amics per evitar que més persones caiguin en l'estafa dels likes. La prevenció i l'educació són les millors eines contra els ciberdelinqüents.