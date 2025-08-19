La habitación oculta en la mansión de Endrick en Madrid que te dejará sin palabras

Endrick Felipe, jugador brasileño del Real Madrid y recién casado con Gabriely Miranda, vive en una lujosa mansión en Madrid que ha causado sensación por un detalle inesperado. Más allá de su privilegiada ubicación en La Moraleja y de sus amplios espacios, la propiedad esconde una habitación secreta. Este rincón ha sorprendido por su singularidad y ha despertado la curiosidad de todos.

Se trata de una habitación que hasta ahora había permanecido prácticamente desconocida. Esta sala no es solo un espacio adicional, sino un auténtico centro de entretenimiento, pensado para ofrecer diversión y privacidad en igual medida. Endrick ha creado allí un ambiente que combina lujo, tecnología y diversión, dejando claro que su hogar va más allá de lo convencional.

La habitación oculta funciona como una completa sala de fiestas, equipada con todo tipo de comodidades para recibir a amigos tras intensas jornadas de entrenamiento. Desde un sistema de sonido de última generación y una mesa de billar, hasta una pantalla gigante e iluminación digital, cada detalle ha sido pensado para ofrecer la máxima experiencia.

Estilo y funcionalidad en cada rincón de la mansión de Endrick

Pero la mansión no se limita a este espacio singular. La casa principal se extiende sobre más de 1.500 metros cuadrados, con un diseño minimalista que prioriza la luz natural y la comodidad. La planta baja se organiza en concepto abierto, con una sala de estar que se integra con el comedor y la cocina de chef, ofreciendo amplitud y fluidez en cada rincón.

La suite principal refleja la misma atención al detalle que la sala de entretenimiento. El jugador cuenta con un dormitorio con cama King size, vestidor amplio y baño en suite, todo con acabados de lujo. Además, la suite tiene acceso a una terraza privada con vistas al jardín y la piscina, un espacio de total tranquilidad y privacidad.

Un hogar que protege y acompaña la carrera del joven talento

El exterior de la mansión es igualmente impresionante. Un jardín que rodea toda la propiedad alberga una piscina de gran tamaño, solárium con tumbonas y una zona de barbacoa ideal para reuniones. Cada elemento está diseñado para combinar descanso, ocio y lujo en un entorno seguro y discreto.

El gimnasio privado completa la oferta de bienestar del hogar. Equipado con máquinas de alta tecnologia y todo lo necesario para mantener la forma física, permite a Endrick entrenar sin salir de casa. Este espacio refleja la disciplina y compromiso del joven futbolista con su carrera, incluso fuera del campo.

Para acabar, la domótica avanzada de la propiedad asegura control total sobre iluminación, climatización, sonido y seguridad. Cámaras, muros altos y sistemas digitales protegen cada rincón, garantizando privacidad absoluta. La combinación de lujo, funcionalidad y entretenimiento hace de la mansión de Endrick un ejemplo de cómo un joven talento puede compaginar de manera excepcional su vida personal y profesional.