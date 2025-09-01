Sira Martínez, hija de Luis Enrique, lanza un comunicado urgente: 'Es muy...'

Sira Martínez, hija del exentrenador nacional Luis Enrique, ha regresado a Gijón y ha lanzado un comunicado urgente tras recibir un emotivo homenaje. La amazona ha explicado cómo ha vivido esta experiencia y lo que ha significado para ella volver a su ciudad natal. Su comunicado ha puesto en valor tanto su trayectoria como su implicación con causas solidarias.

El reconocimiento ha tenido lugar en la pista verde de Las Mestas y ha sido organizado por la Fundación Gijón Rural (Caja Rural) y el Sporting de Gijón. Sira Martínez ha recibido varios obsequios, incluyendo una elástica sportinguista con el nombre de la Fundación Xana y dos vasos de sidra con los logos de las entidades. El gesto ha destacado su labor social y ha reforzado su vínculo con la ciudad que considera su hogar.

Al hablar sobre la distinción, Martínez ha afirmado que "es muy bonito". Participar en un evento que ha unido deporte y solidaridad le ha permitido sentirse más conectada con su comunidad. Además, ha resaltado la importancia de visibilizar y apoyar la labor de la Fundación Xana, en memoria de su hermana e hija de Luis Enrique fallecida en 2019.

Sira Martínez vuelve a casa para competir y dar voz al compromiso solidario que la inspira

La amazona también ha subrayado la misión de la Fundación Xana, centrada en ofrecer apoyo a familias que han atravesado situaciones difíciles por la enfermedad de sus hijos. Martínez ha destacado la ilusión que le ha producido colaborar y dar visibilidad a esta causa. "Estamos muy contentos e ilusionados con la Fundación de poder ayudar cada vez a más personas", ha añadido.

Paralelamente, Martínez ha retomado su actividad deportiva en el Concurso de Saltos de Gijón. Ha competido con tres caballos, entre ellos Pipper, con el que afrontará el gran premio, y Texas, con el que ya ha debutado en la prueba de velocidad. Su objetivo en esta edición tan especial es disfrutar cada momento, aunque también espera lograr la victoria.

Gijón acoge el regreso más emotivo de Sira Martínez, hija de Luis Enrique

El regreso a Gijón ha resultado significativo, al haber unido su faceta deportiva y solidaria en una misma jornada. El homenaje ha reflejado tanto la cercanía de la comunidad gijonesa como el impacto de su labor con la Fundación Xana. Al mismo tiempo, ha reforzado la relación de Martínez con su ciudad natal, un lugar que ha considerado su verdadera casa.

Con este reconocimiento y su participación en el concurso, Sira ha dejado claro que su familia, ciudad natal y pasión por el deporte forman un eje central en su vida. Su comunicado ha transmitido gratitud y compromiso social, demostrando que su labor solidaria y su trayectoria deportiva han estado íntimamente conectadas. Gijón, su casa, se ha convertido en testigo de una jornada marcada por la emoción, el esfuerzo y los valores.