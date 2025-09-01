El curioso alimento que Sergio Ramos le prohíbe comprar a Pilar Rubio: 'De joven...'

Sergio Ramos ha revelado recientemente cuál es el curioso alimento que no permite que Pilar Rubio compre en casa. Esta inesperada confesión ha sorprendido a sus seguidores, pues se trata de un producto muy común, pero que él mismo admite adorar desde joven. A lo largo de su carrera, el futbolista ha demostrado una gran disciplina en su alimentación, aunque no está exento de ciertos caprichos.

El defensa andaluz ha explicado en una charla con el popular streamer Ibai Llanos que su relación con la comida es bastante equilibrada. Ramos ha contado cómo combina una estricta dieta basada en nutrición con momentos puntuales para darse ciertos gustos. La mentalidad que defiende es clara, pues considera que el equilibrio entre esfuerzo y disfrute es fundamental para mantener su rendimiento en el fútbol profesional.

Ha sido en esa conversación cuando ha desvelado el alimento que más le gusta, pero que al mismo tiempo impide que a su mujer que se lo compre. Se trata de la mayonesa, un condimento que le apasiona desde pequeño. "De joven me decían mayonesa porque era un obseso de la ‘mayo’, me flipa", ha confesado con humor.

La estrategia de Sergio Ramos para mantener el rendimiento sin renunciar a sus antojos

Aunque la mayonesa es su debilidad, Sergio Ramos ha sabido imponer límites para mantener un estilo de vida saludable. Su dieta diaria consiste en carnes magras, pescados, verduras y alimentos frescos, mientras evita productos ultraprocesados y azúcares en exceso. Además, practica ayuno intermitente, entrena en ayunas y recupera con batidos de proteínas, lo que evidencia su compromiso con su condición física.

No obstante, el jugador reconoce que permitirse caprichos controlados es parte de su fórmula para el éxito. “Si te cuidas durante 29 días, no pasa nada por darte un capricho el trigésimo”, ha explicado. Esto incluye visitas ocasionales a locales de comida rápida junto a su familia en las que su pedido es muy característico, hamburguesas cargadas de mayonesa, patatas grandes y bebida light.

Con Pilar Rubio, Sergio Ramos mantiene su equilibrio nutricional

Asimismo, Ramos disfruta de otros pequeños placeres como meriendas de churros con chocolate que comparte con Pablo Motos, aunque luego ajusta otras comidas para compensar. Además, el defensa siente especial gusto por la cocina italiana y bebidas como el Nestea, aunque siempre mantiene un riguroso control sobre su alimentación cuando está en plena temporada de competición.

La historia de Sergio Ramos y Pilar Rubio con la mayonesa es más que una simple anécdota. Su experiencia demuestra que la excelencia no se basa en la perfección absoluta, sino en saber gestionar cada aspecto de la vida con moderación. Este equilibrio ha sostenido su carrera y evidencia que una alimentación consciente impulsa el éxito deportivo.