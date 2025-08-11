Laura Madrueño frena su verano y da la última hora sobre 'Supervivientes All Star'

Laura Madrueño ha hecho una pausa en su verano para anunciar una noticia que todos los seguidores de Supervivientes estaban esperando. La presentadora ha aprovechado sus días de descanso para revelar detalles inéditos la segunda edición de Supervivientes All Stars, el formato que estrenará en septiembre. Un comunicado que llega en pleno paréntesis vacacional y que pone fin a una de las dudas más comentadas en redes sociales.

La presentadora no solo ha despejado la incógnita sobre su papel en Supervivientes, sino que ha revelado una de las grandes novedades de la edición. “Armonía y Caos se convertirán en las dos grandes playas de nuestros nuevos supervivientes y esta vez, será aún más complicada”, ha explicado en el Instagram de Supervivientes. Un mensaje que ha encendido las redes y ha aumentado la expectación sobre lo que está por venir.

Mientras la cuenta atrás avanza, Laura continúa disfrutando de su verano con uno de sus planes más queridos. Como en otras ocasiones, ha decidido pasar parte de sus vacaciones buceando, una pasión que forma parte de su vida desde que era niña. Este año ha elegido el arrecife Jackson, en el Estrecho de Tirán, Egipto, conocido por su espectacular paisaje submarino.

Laura Madrueño disfruta de un respiro antes de volver a Supervivientes All Stars

Perfectamente equipada con neopreno, gafas y aletas, la presentadora se ha sumergido en las aguas cristalinas para recorrer uno de sus arrecifes favoritos. Sus seguidores no han tardado en reaccionar con mensajes de cariño y admiración. Además, ha compartido imágenes de la cubierta del barco desde el que navega, un espacio preparado para relajarse, tomar el sol y disfrutar del mar tras cada inmersión.

Eso sí, no todo ha sido perfecto. Madrueño ha confesado que ha perdido unos escarpines que le acompañaban desde hace años y con los que había vivido cientos de inmersiones. “Ya tienen tomates”, lamentaba mostrando el deterioro del calzado, al que le une un gran valor sentimental.

De las profundidades marinas al reto extremo: Laura Madrueño se prepara para Supervivientes All Stars

La pasión por el buceo no es casual. La presentadora ha contado en más de una ocasión que heredó esta afición de sus padres, pioneros en el mundo del submarinismo en los setenta. Su madre fue una de las pocas mujeres de la época que obtuvo el título de buzo, algo que Laura recuerda con orgullo.

Ahora, la calma de las aguas cristalinas dará paso a la tensión pura de la supervivencia televisiva. La próxima edición de Supervivientes All Stars se perfila como la más exigente hasta la fecha, con un escenario que pondrá a prueba cada resistencia. Hambre, pruebas y dos playas opuestas, Armonía y Caos, decidirán quién logra mantenerse a flote.