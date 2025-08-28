Daniela y Martina, hijas de Luís Figo, confirman lo que muchos estaban sospechando

Daniela y Martina, las hijas del exfutbolista portugués Luís Figo y la modelo sueca Helen Sviden, han llamado la atención durante sus recientes vacaciones en Portugal y la Costa del Sol. Sus apariciones públicas y las fotos que han compartido en redes sociales han generado múltiples comentarios y especulaciones. Lo que han revelado estas jóvenes ha dejado claro que hay algo importante que muchos ya sospechaban sobre ellas.

Finalmente, Daniela y Martina han confirmado su interés por la moda y su intención de dedicarse profesionalmente a este mundo. Ambas han mostrado, en diferentes publicaciones, que sus elecciones de estilo no son casuales, sino parte de una personalidad creativa y bien definida. Sus looks veraniegos han servido como escaparate perfecto para demostrarlo.

Cada una ha apostado por una forma distinta de entender la moda, pero comparten la habilidad de sacar partido a prendas básicas sin renunciar a las tendencias actuales. Esa combinación entre sencillez y estilo personal ha despertado la atención de seguidores y medios especializados. No se trata únicamente de ropa, sino de una declaración de intenciones sobre su futuro.

Martina, hija de Luís Figo, apuesta por un estilo muy distinto al de su hermana: estampados y tonos vivos

En el caso de Martina, su estilo destaca por el uso de prendas frescas y vibrantes que transmiten juventud y dinamismo. En una de sus publicaciones, se la ha visto con un bikini azul eléctrico de tirantes finos y braguita de tiro alto, un diseño sencillo y floral, pero cargado de vitalidad. Para completar el look, ha añadido unas gafas oscuras y un sombrero de cuadros, detalles que refuerzan su aire desenfadado.

Martina también ha apostado por propuestas más elaboradas, como un vestido largo de la firma Babbaki, confeccionado en algodón con la técnica artesanal del blockprint. El diseño, con mangas abullonadas, escote con aberturas y espalda fruncida, aportaba un aire romántico y sofisticado. Combinado con sandalias planas y el pelo al natural, ha reflejado un estilo que se adapta perfectamente al ambiente vacacional.

Daniela prefiere colores neutros y una moda sin excesos

Por su parte, Daniela ha preferido looks más minimalistas, que transmiten sobriedad y elegancia. En una reciente aparición, ha lucido un top negro sin tirantes junto a una falda estampada azul marino, acompañados por unas sandalias planas negras y un bolso pequeño de mimbre. Este conjunto ha demostrado que menos es más cuando se trata de marcar estilo con discreción.

Además, ha sido un bikini blanco clásico, con top triangular y braguita de lazos ajustables. Esta elección, sencilla y atemporal, resulta muy favorecedora al resaltar el bronceado y mantener un aire sofisticado. Daniela ha dejado claro que la moda puede ser práctica y elegante al mismo tiempo, sin necesidad de recurrir a excesos.

Con estas elecciones, Daniela y Martina han confirmado lo que muchos intuían, y es que su camino parece estar orientado hacia la moda. Una con un estilo más colorido y juvenil, otra más sobria y clásica, pero ambas con la misma convicción de que la ropa es una forma de expresión. Las hijas de Luís Figo no solo consumen moda, sino que quieren formar parte activa de ese universo.