Adiós Amazon: Lidl tiene 'regalado' el aparato que te salva de los mosquitos en verano

Lidl se ha sacado de la manga un artilugio tan simple que parece una broma hasta que lo usas. No ocupa espacio, no molesta y puede evitarte más de un mal rato este verano. No tiene pinta de nada, pero cumple su función como si costara el triple.

No es bonito, no brilla y no te cambia la vida, pero a Lidl le ha bastado con eso para convertirlo en un éxito. Lo lleva gente que odia complicarse y también quien no sale sin estar prevenido. Nadie lo esperaba y ahora resulta que es justo lo que hacía falta.

Una solución práctica para las molestias de siempre

El aparato de Lidl para tratar picaduras funciona aplicando calor de forma localizada y alivia el picor sin necesidad de cremas. Utiliza una placa cerámica que alcanza la temperatura adecuada en segundos. No lleva químicos ni genera olores, lo que lo hace ideal para personas con piel sensible.

Gracias a su diseño pequeño y el mosquetón que incorpora, es fácil de llevar a todas partes. Se puede enganchar en una mochila, en el pantalón o guardarlo en cualquier bolsillo. Es perfecto para usar en paseos, excursiones o viajes sin cargar peso extra.

Funciona con pilas AAA y se activa con solo pulsar un botón durante tres segundos. No necesita recambios, ni cables, ni instrucciones complicadas para que haga su trabajo. Solo se enciende, se aplica y se guarda otra vez.

El precio del aparato es de 14,99 euros y está disponible en la web de Lidl para poder comprar cómodamente. En el paquete se incluyen las pilas, el mosquetón y una guía de uso clara. Por ese importe se obtiene una herramienta eficaz para tener a mano todo el verano.

El aparato de Lidl ideal para escapadas y vacaciones

Lo mejor de este aparato es que no ocupa espacio y siempre está listo para usar cuando hace falta. Para quien viaja ligero o hace escapadas de fin de semana, es una solución perfecta. Cabe en cualquier rincón de la maleta sin ocupar lugar ni sumar peso.

Se puede utilizar en cualquier situación, ya sea en la montaña, en la playa o de pícnic en el parque. No hace ruido, no llama la atención y actúa de forma casi inmediata sobre la piel. Eso lo convierte en una herramienta útil sin ser molesta ni invasiva.

El calor que aplica ayuda a calmar el picor y puede evitar que la picadura se irrite aún más por el rascado. Al actuar rápido, reduce las molestias en cuestión de segundos sin efectos secundarios. No es un tratamiento médico, pero sí un alivio inmediato que se agradece.

Si pasas mucho tiempo al aire libre o simplemente quieres prevenir el mal rato de una picadura, merece la pena llevarlo encima. Lidl ha dado en el clavo con un producto útil, barato y fácil de usar. Una pequeña ayuda que puede marcar la diferencia este verano.

