Vuelve una conocida cadena de tiendas que quebró en Estados Unidos: nuevo nombre

Muchas marcas emblemáticas del comercio minorista han vivido altibajos en los últimos años. Algunas han desaparecido del mapa, mientras que otras luchan por reinventarse y volver a conectar con sus clientes. En este contexto, la vuelta de una cadena muy popular en Estados Unidos ha generado gran expectativa.

Después de declararse en bancarrota en abril de 2023, la icónica tienda especializada en productos para el hogar regresa con fuerza a las tiendas físicas. Lo hace bajo un nuevo nombre y tras una reestructuración que incluyó una fusión con Overstock. Ahora, la marca que muchos conocían como Bed Bath & Beyond será Bed Bath & Beyond Home.

Una nueva etapa para una marca reconocida

El regreso de la marca no es casualidad, The Brand House Collective, Inc., que antes era Kirkland’s, Inc., anunció oficialmente la reapertura el pasado 28 de julio, según revela Parade. Amy Sullivan, CEO de la compañía, destacó que la nueva tienda ha sido “reimaginada para cómo las familias se reúnen en casa hoy en día”. Sullivan añadió que este relanzamiento no es simplemente una reapertura, sino “un nuevo comienzo para una marca que significa algo especial para muchas familias”.

La empresa matriz maneja también otras marcas como Overstock, buybuy Baby y Zulily, y tiene previsto apostar fuerte por las tiendas físicas en el futuro. Esta visión se confirmó en junio de 2025, reforzando la idea de que el comercio presencial sigue siendo fundamental para conectar con los clientes. La primera tienda bajo este formato abrirá sus puertas en Nashville, Tennessee, el próximo 8 de agosto, aunque aún no han revelado su dirección exacta.

Tradición y novedades para atraer a los clientes

Para celebrar esta reapertura, Bed Bath & Beyond Home recuperará una tradición querida por sus clientes: aceptará todos los cupones antiguos que aún estén vigentes. La compañía ha anunciado que incluso quienes no tengan estos cupones podrán recibir nuevos directamente al entrar en la tienda. “El cupón que todos conocemos y amamos ha vuelto”, explicaron en su comunicado.

Además, la empresa quiere atraer a los primeros compradores con un incentivo especial. Los primeros 25 clientes que realicen una compra en la nueva tienda de Nashville el día de la apertura recibirán un colchón de espuma viscoelástica modelo Beyond Bed tamaño queen. Valorado en 226,99 dólares, completamente gratis.

En definitiva, esta reapertura simboliza la esperanza de que marcas que parecían perdidas puedan renacer y adaptarse a las nuevas formas de consumo. La mezcla de nostalgia con innovación será clave para que Bed Bath & Beyond Home vuelva a ser un referente en productos para el hogar. Queda por ver si esta nueva etapa logra conectar con las expectativas de las familias estadounidenses.