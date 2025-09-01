Verificado: Bank of America alegra el día a millones de clientes, nadie esperaba esto

Bank of America sabe cómo sorprender a sus clientes en Estados Unidos. Ahora todos están de buen humor gracias a un programa de su banco de confianza con el que podrán evitar un cargo molesto.

Imagina tener una cuenta de cheques y, simplemente por mantener un saldo, dejar de preocuparte por cargos inesperados. Eso es exactamente lo que ofrece Bank of America con Preferred Rewards: un programa que permite evitar comisiones extras si mantienes el saldo suficiente.

Según datos recientes, un cliente promedio puede obtener beneficios de hasta 500 dólares al año—una cifra que ya da ganas de sonreír. Estos beneficios incluyen eliminación de comisiones en cajeros automáticos, mejores tasas y descuentos en préstamos, entre otras ventajas importantes Bankrate.

Así puedes evitar las comisiones con Bank of America: únete a Preferred Rewards

Atento a Preferred Rewards, al mantener un saldo combinado —entre cuentas de cheques, ahorros y cuentas de inversión con Merrill— de al menos 20,000 USD en promedio diario por tres meses. Y es que entrarás al programa sin coste adicional. No es un requisito imposible, y los beneficios justifican el esfuerzo.

Una de las razones clave para inscribirse es que las cuentas de cheques dejan de cargar ciertas comisiones. Por ejemplo, muchas tarifas de mantenimiento mensual se eliminan si formas parte del programa.

Además, se ofrece un mejor rendimiento en los ahorros, descuentos en tasas de interés para préstamos de auto o hipotecas, e incluso cargos eliminados para transferencias electrónicas o reemplazo de cheques.

Bank of America piensa como nunca en sus clientes: muchos lo aplauden

Asimismo, Preferred Rewards facilita evitar comisiones extras en cuentas de cheques, mantener saldo de 5,000 USD o más, simplifica la vida bancaria, y se convierte en una forma de ahorro. Todo esto genera una sensación de satisfacción entre sus usuarios. Es un plan de Bank of America que realmente mejora la experiencia diaria.

Además, como parte del esfuerzo constante por mejorar, la entidad ofrece herramientas digitales como Erica, su asistente virtual, y la plataforma Life Plan para ayudar a manejar tus finanzas. Esto demuestra que Bank of America no solo trabaja en el presente, sino que también planea acciones futuras para facilitar aún más el control del dinero.

El Bank of America con Preferred Rewards es una gran buena noticia para quienes ya son clientes o están pensando en serlo. Evitar comisiones extras, mantener saldo adecuado y recibir ventajas concretas como interés adicional o descuentos en préstamos hacen que el programa sea muy atractivo.