Es oficial: Lidl confirma la decisión que afecta a miles de clientes en Cataluña

Lidl continúa reforzando su presencia en Cataluña con una nueva apertura estratégica. Y es que la cadena de supermercados acaba de anunciar un nuevo paso que beneficiará a muchos. Todo ello después de entender que todavía tiene mercado que conquistar y clientes a los que convencer.

Con todo ello, ya es oficial que inaugurará el 29 de agosto una tienda en La Sagrera, dentro del distrito de Sant Andreu. Se trata de una apertura que no solo amplía su red de tiendas en la ciudad, sino que también se alinea con la profunda transformación urbana que está viviendo el barrio. La zona, según Metrópoli Abierta, se ha convertido en uno de los polos urbanos más prometedores de Barcelona.

Su relevancia crece gracias a la construcción de la futura estación del AVE, que conectará la capital catalana con otras ciudades españolas y europeas. Junto a este proyecto, se están modernizando las infraestructuras de transporte público. Todo ello con nuevas líneas de metro y autobús que facilitarán la movilidad de residentes y visitantes.

Lidl se posiciona en un barrio clave en Barcelona

A ello se suma el proyecto de reparcelación del ámbito Prim, aprobado por el Ayuntamiento, que prevé la construcción de 3.360 viviendas, de las cuales más de 2.000 serán públicas. Este desarrollo residencial, con el impulso tecnológico y de infraestructuras, consolida a La Sagrera como un área de crecimiento para Barcelona. En este contexto, la llegada de Lidl supone un refuerzo a la oferta comercial de la zona.

La tienda de La Sagrera no será la única novedad. Lidl tiene previsto abrir otro supermercado en L’Hospitalet de Llobregat, concretamente en la calle Riera Blanca, 60. Paralelamente, la compañía llevará a cabo la renovación de locales en Vic y Manresa, donde introducirá mejoras en eficiencia energética, accesibilidad y diseño sostenible.

Estas actuaciones forman parte del plan de crecimiento en la Gran Barcelona, donde Lidl busca consolidarse como uno de los referentes en el sector de la distribución alimentaria. Para sostener este crecimiento, la compañía alemana está levantando una nueva plataforma logística en Martorell. En esta ocasión, con más de 66.000 metros cuadrados y 144 muelles de carga.

La inversión asciende a 140 millones de euros, la mayor que Lidl ha realizado en España hasta la fecha. Este centro reforzará la capacidad de distribución de la compañía en Cataluña y en todo el noreste peninsular. Mejorando así los tiempos de suministro y la eficiencia de su red logística.

El imperio de Lidl en la región

El impacto de Lidl en Cataluña va mucho más allá de su red comercial. Actualmente, la compañía genera más de 3.900 empleos directos en la región, y su actividad aporta alrededor de 1.400 millones de euros al PIB catalán. Con más de 125 tiendas, plataformas logísticas y su sede en Montcada i Reixac, se consolida como un actor clave en la economía catalana.

La inauguración del nuevo supermercado en La Sagrera el próximo 29 de agosto simboliza un nuevo paso en la estrategia de expansión y modernización de Lidl en Cataluña. Una apuesta que afecta directamente a miles de clientes y que refuerza su compromiso con la ciudad de Barcelona. Así como con el desarrollo sostenible de su red en toda la región.