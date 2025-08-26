Bank of America no podía esperar más: esta novedad pone contenta a mucha gente

Bank of America ha dado un paso que muchos ciudadanos llevaban tiempo esperando en Estados Unidos. La entidad bancaria ha anunciado una novedad que facilita mucho la vida. Y que ha generado un gran entusiasmo entre quienes buscan esto con su cuenta sin tantas trabas como en el pasado.

El banco ha decidido simplificar el proceso y permite abrir cuenta incluso sin necesidad de disponer de un número de la Seguridad Social (SSN) ni de un ITIN. Este gesto ha sido recibido como una señal de compromiso del banco con los visitantes y una manera clara de atraer a quienes llegan al país por estudios o turismo.

Aplauso mayúsculo de mucha gente al llegar a Estados Unidos: todo facilidades

La noticia ha provocado una ola de comentarios positivos y un clima de confianza entre quienes ven en esta iniciativa un detalle que elimina complicaciones innecesarias. Para muchos estudiantes internacionales que aterrizan en Estados Unidos, uno de los primeros pasos importantes es tener una cuenta bancaria.

Hasta ahora, el proceso podía convertirse en un dolor de cabeza porque se pedían documentos que no todos tenían al llegar. Bank of America, con esta decisión, les abre la puerta desde el primer día, dándoles facilidades que marcan la diferencia. El simple hecho de poder ingresar su dinero y contar con una tarjeta de débito desde el inicio ya les proporciona seguridad y autonomía.

No solo se benefician de esto los estudiantes, también los turistas

Los turistas extranjeros también celebran la medida. Muchos llegan al país y necesitan una forma segura de manejar su dinero sin depender únicamente de efectivo o de tarjetas internacionales que suelen aplicar comisiones elevadas.

Abrir una cuenta en Bank of America les ofrece tranquilidad, les permite controlar sus gastos y les evita costes añadidos. Esa ventaja extra hace que el banco gane popularidad entre este grupo de clientes que buscan soluciones simples.

Mensaje hospitalario para quienes estudian o viajan en Estados Unidos

Otro detalle que valoran los recién llegados es la atención personalizada en las oficinas del banco. La entidad sabe que no todos los visitantes dominan el idioma ni conocen el sistema financiero de Estados Unidos. Y por eso refuerza la ayuda inicial para que el proceso sea claro y rápido.

Esa combinación de facilidades y compromiso se ha convertido en un argumento de peso para elegir a Bank of America frente a otras entidades. El gesto no es solo una estrategia comercial. Representa también un mensaje de hospitalidad hacia quienes estudian o viajan en Estados Unidos.

Al permitir abrir cuenta sin SSN ni ITIN, Bank of America demuestra que entiende las necesidades de sus futuros clientes y que quiere acompañarlos desde el primer día de su estancia.