Logo e-noticies.es
Logo e-noticies.es
EN
Logo whatsapp
Fachada de una tienda Trader Joe's con varias personas entrando y saliendo y una mujer joven riendo en primer plano.
Trader Joe's ha sorprendido a sus clientes con esta propuesta culinaria | Camara e-Notícies, max-kegfire de Getty Images, ChatGPT
CONSUMO

Trader Joe's desata la locura con este manjar que está listo para comer y cuesta $5

Un plato preparado de origen coreano conquista a los clientes de Trader Joe’s por su sabor y su precio imbatible

por

Aida Cristòfol

En la cocina, hay sabores que pueden traer recuerdos al instante. No siempre provienen de platos complicados, sino de combinaciones simples, frescas y bien equilibradas que se disfrutan sin esfuerzo. A veces, un solo ingrediente es el que marca la gran diferencia y Trader Joe's lo tiene muy claro.

Trader Joe’s ha sabido capturar esa magia con propuestas que sorprenden y conquistan a primera vista. En esta ocasión, el protagonista es el gochujang, una pasta fermentada de pimiento rojo originaria de Corea. Con su sabor intenso y versatilidad, une a verduras crujientes y fideos fríos para dar forma a un plato perfecto para los días más cálidos.

Plato de fideos con salsa roja, huevo cocido, pepino, jalapeño y ajonjolí -que es bibim-guksu, típico de Corea- junto al logo de Trader Joe's sobre una mesa de madera.

Trader Joe's ha incorporado el bibim-guksu en sus establecimientos | Camara es.e-noticies.cat, Ika Rahma, Trader Joe's

Trader Joe's tiene en sus estantes un clásico coreano en versión listo para comer

El bibim-guksu es un plato coreano pensado para el verano. Sus ingredientes suelen incluir pepino, rábano, zanahoria y col, mezclados con fideos fríos de trigo sarraceno y un aderezo a base de sésamo y gochujang. Ligero, refrescante y lleno de sabor, es ideal para quienes buscan una comida rápida sin renunciar a la calidad.

Trader Joe’s ha llevado esta receta a sus estanterías con una propuesta lista para consumir. En la sección de refrigerados, los clientes pueden encontrar el Korean Style Bibim-Guksu por $4,99. Una solución que ahorra tiempo y evita la preparación desde cero, sin perder la esencia del plato original.

El producto incluye fideos de textura firme, nada pegajosos ni pasados, acompañados de kimchi ácido y verduras como col napa, pepino, zanahoria y cebolleta. La frescura de los ingredientes destaca incluso en su formato envasado.

Envase de fideos somen picantes con vegetales, kimchi y aderezo gochujang de la marca Trader Joe’s frente a una tienda.

El bibim-guksu de Trader Joe's ya está listo para comer | Camara es.e-noticies.cat, ChatGPT, Trader Joe's

Uno de los puntos fuertes de este plato de Trader Joe's es que el aliño se presenta en un sobre aparte. Esto permite añadir la cantidad deseada y ajustar la intensidad al gusto. Aunque la salsa es ligeramente dulce para algunos paladares, es fácil realzarla con un toque extra de gochujang o unas gotas de aceite de sésamo.

Por su ligereza, es una opción perfecta para un almuerzo rápido. Sin embargo, en días de mayor apetito, se puede complementar con uno o dos huevos cocidos a baja temperatura, logrando una comida mucho más completa y más nutritiva.

Sin duda, este lanzamiento de Trader Joe’s no solo destaca por su sabor y frescura, sino también por su relación calidad-precio. Ofrece una experiencia culinaria coreana sin necesidad de cocinar ni gastar más de cinco dólares. Un acierto que combina comodidad, autenticidad y un guiño a los amantes de la cocina asiática.

➡️ Consumo

Más noticias: