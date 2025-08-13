Anuncio urgente de Wells Fargo a sus clientes: si lo sufres, haz esto sin pensarlo

Si alguna vez te ocurre este problema con tu tarjeta de Wells Fargo, mantén la calma y sigue estos pasos sin dudar. No entres en pánico: aunque es un problema común, tiene solución y Wells Fargo está preparado para ayudarte.

Imagina que introduces tu tarjeta en unos de sus ATM, pero el cajero no te la devuelve. Antes de retirarte, respira y observa bien la pantalla. A veces, la máquina se resetea y devuelve la tarjeta tras unos minutos.

Wells Fargo te lo deja claro si sufres este percance en un cajero

Si el cajero no la expulsa, no intentes sacarla con fuerza, ni con objetos, eso podría dañar la tarjeta o romper la ranura. Es importante que no te vayas del cajero hasta actuar. Anota la hora, el lugar, y si ves algún mensaje en la pantalla.

Esta información será útil si necesitas explicar lo ocurrido luego. Y si hay señales de manipulación externa, contacta a la policía y a tu banco cuanto antes.

Llama inmediatamente al servicio al cliente de Wells Fargo, cuyo número aparece en el cajero o en tu tarjeta. Informa que tu tarjeta está atascada en el ATM, indica la ubicación exacta y la hora del incidente. El banco podrá ayudarte a bloquear la tarjeta por seguridad y a pedir una nueva.

Lo mejor que puedes hacer si tu tarjeta se queda atascada en el cajero

Muchas veces, el banco puede ayudarte directamente desde dentro de la sucursal si el cajero está allí mismo. Dirígete al mostrador con tu identificación; el personal puede recuperar tu tarjeta o reemplazarla si es necesario.

Wells Fargo también cuenta con opciones digitales prácticas. Si tienes activado el control de tu tarjeta desde la app móvil, podrías bloquearla temporalmente para evitar uso no autorizado mientras se soluciona el problema.

Wells Fargo no solo resuelve casos de tarjeta atascada

La solución más fácil es esperar unos minutos por si la tarjeta se libera y anotar lo sucedido. Llama al servicio al cliente, ve a la sucursal si el cajero está dentro y bloquea o reemplaza la tarjeta si el banco así lo indica. Esa combinación de acciones rápidas y simples es lo más eficiente.

Además, Wells Fargo no solo resuelve casos de tarjeta atascada. Su red de cajeros en los Estados Unidos permite también depósitos, transferencias, consultas de saldo y pagos de tarjetas, incluso sin que la tarjeta salga de tu mano si usas tecnología contactless o billetera digital.

Sigue estos pasos sin pensarlo. Es una solución fiable ante un problema común, y recuerda: mantener la calma es tu mejor aliado.