Dollar Tree tiene la ‘joya’ que todo el mundo necesita en su hogar por menos de $10

Encontrar soluciones prácticas y económicas para organizar la casa siempre es bien recibido. En tiendas como Dollar Tree, en Estados Unidos, donde los precios son muy ajustados, se pueden descubrir productos y trucos sorprendentes. Muchas veces, una pequeña inversión puede cambiar la manera en que ordenamos y aprovechamos los espacios.

Recientemente, la usuaria de TikTok @dollartree.hacks, especializada en trucos de esta tienda, mostró cómo crear un organizador de tres niveles con materiales que cuestan $9. Este invento no solo es funcional, sino que también se adapta a distintas habitaciones y necesidades, desde la cocina hasta el baño. Los pasos son sencillos y los materiales muy accesibles.

Organiza tu hogar con un práctico estante de tres niveles hecho con productos de Dollar Tree

Para fabricar este organizador, solo hace falta visitar la sección de manualidades de Dollar Tree. Allí se pueden encontrar cajas de madera pequeñas y varillas de madera, que son la base del proyecto. La influencer recomienda comprar tres cajas y cuatro varillas para montar la estructura.

El siguiente material indispensable es la pistola de pegamento caliente, aunque el pegamento que sugiere no está disponible en Dollar Tree. Recomienda usar pegamento Gorilla Glue, especialmente diseñado para madera, y que cuesta alrededor de 3,50 dólares en tiendas como Walmart. Este pegamento garantiza que el estante sea resistente y duradero.

Una vez reunidos todos los elementos, @dollartree.hacks explica cómo ensamblar el estante en dos pasos. Primero, hay que pegar las varillas en las cajas de madera, colocándolas en el orden de abajo, arriba y en medio. El resultado es un estante robusto, ideal para colocar especias, productos de café o artículos de baño como jabones y cremas.

Más trucos para organizar y ahorrar en Dollar Tree

Además de este organizador, Dollar Tree ofrece otros productos que facilitan el orden en casa a precios muy bajos. Por ejemplo, tienen unas cestas apilables de plástico que cuestan solo 1,50 dólares cada una. Estas cestas son perfectas para ordenar la ropa, ahorrar espacio y transportar objetos de manera sencilla.

Con unas medidas aproximadas de 43 x 29 x 43 centímetros, estas cestas son muy versátiles. No solo sirven para la ropa, sino también para guardar juguetes, material de manualidades o cualquier otro artículo del hogar. Vienen en varios colores, como gris y blanco, para que combinen con la decoración.

Además, en Dollar Tree se pueden encontrar imitaciones muy económicas de productos populares que normalmente tienen precios elevados. Algunos usuarios han dado con copias de vajillas de marcas caras, vasos similares a los de Starbucks o incluso luces solares para exteriores. Todo esto convierte a la tienda en un lugar ideal para quienes buscan ahorrar sin renunciar a la calidad y la estética en Estados Unidos.