Adiós cafeterías: Con este electrodoméstico de Lidl vas a desayunar como nunca

Lidl siempre encuentra la forma de colarse en la rutina sin hacer mucho ruido, pero dejando huella. Esta vez lo ha hecho con algo que encaja sin forzar. Lo he estado usando estos días y ya forma parte del paisaje de mi cocina.

No ocupa sitio, no estorba, no pide atención, pero está ahí cada mañana como si llevara toda la vida. Lidl sabe cómo meter la cuña sin levantar sospechas. Y yo, que soy de probarlo todo, no podía dejarlo pasar.

Una herramienta sencilla que cumple con su función sin adornos

Esta gofrera de Lidl no es aparatosa ni pesada, y eso ya me gustó desde el momento en que la saqué de la caja. Solo hay que enchufarla, esperar que la luz se apague y empezar a verter la masa en las placas. Me gustó que incluyera un pequeño recetario con 15 ideas que, aunque básicas, me sirvieron para arrancar.

El revestimiento antiadherente es muy eficaz y realmente evita que la masa se quede pegada, incluso con preparaciones dulces. Probé una receta con chocolate y no necesité añadir mantequilla ni aceite a las placas. Todo salió bien cocido, con bordes crujientes y un centro tierno, como debe ser un buen gofre.

El mango no se calienta nunca, aunque lleves más de media hora haciendo tandas, algo que valoro mucho en casa con niños. No tuve que usar guantes ni trapos, lo que hizo el proceso más cómodo y limpio. Además, el cable se recoge en la base y eso ayuda a no tenerlo rodando por la encimera al guardar el aparato.

No hace milagros, pero para lo que cuesta (14,99 euros), cumple más que de sobra si lo que quieres es desayunar diferente. Tiene 1200 W y alcanza temperatura rápido, así que no hay que estar esperando una eternidad entre tanda y tanda. Para mí, es ideal para los fines de semana o una merienda especial sin complicarse la vida.

Lo que me ha convencido y lo que echo de menos tras varios usos

Lo primero que noté tras varios días de uso es que no está pensada para grandes cantidades. Solo salen dos gofres pequeños por tanda, lo que puede quedarse corto si tienes prisa o invitados. En mi caso, preparé cuatro tandas seguidas y no tuve ningún problema con el rendimiento.

En comparación con otros productos de Mercadona, que a veces vienen con espátulas o libros de recetas más elaborados, esta gofrera es bastante básica. Pero creo que ahí está también parte de su acierto: no sobra nada, va al grano. La sencillez es una ventaja si buscas algo fácil de guardar y sin accesorios que acabarán olvidados en un cajón.

El cable mide solo un metro y eso me obligó a mover una cafetera para tener acceso a un enchufe libre. No es un drama, pero conviene saberlo si tu cocina tiene pocos puntos de corriente cerca de la encimera. En cuanto a la limpieza, basta pasar un paño húmedo y las placas quedan como nuevas.

He hecho gofres dulces, salados, incluso alguno con masa de pan de queso, y el resultado ha sido siempre decente. No diría que es una gofrera profesional, pero sí más que suficiente para uso doméstico frecuente. Si la vendieran en Mercadona con este precio y características, seguramente arrasaría también en sus lineales.

