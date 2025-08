Adeu cafeteries: Amb aquest electrodomèstic de Lidl esmorzaràs com mai

Lidl sempre troba la manera de colar-se a la rutina sense fer gaire soroll, però deixant empremta. Aquesta vegada ho ha fet amb alguna cosa que encaixa sense forçar. Ho he estat fent servir aquests dies i ja forma part del paisatge de la meva cuina.

No ocupa espai, no destorba, no demana atenció, però hi és cada matí com si hi hagués estat tota la vida. Lidl sap com posar la falca sense aixecar sospites. I jo, que soc de provar-ho tot, no podia deixar-ho passar.

Una eina senzilla que compleix la seva funció sense adorns

Aquesta gofrera de Lidl no és aparatosa ni pesada, i això ja em va agradar des del moment en què la vaig treure de la capsa. Només cal endollar-la, esperar que la llum s'apagui i començar a abocar la massa a les plaques. Em va agradar que inclogués un petit receptari amb 15 idees que, tot i que bàsiques, em van servir per començar.

El recobriment antiadherent és molt eficaç i realment evita que la massa s'hi quedi enganxada, fins i tot amb preparacions dolces. Vaig provar una recepta amb xocolata i no vaig necessitar afegir mantega ni oli a les plaques. Tot va sortir ben cuit, amb vores cruixents i un centre tendre, com ha de ser un bon gofre.

El mànec no s'escalfa mai, encara que portis més de mitja hora fent tandes, cosa que valoro molt a casa amb infants. No vaig haver de fer servir guants ni draps, cosa que va fer el procés més còmode i net. A més, el cable s'enrotlla a la base i això ajuda a no tenir-lo rodant pel marbre quan guardes l'aparell.

No fa miracles, però pel que costa (14,99 euros), compleix més que de sobres si el que vols és esmorzar diferent. Té 1200 W i arriba a temperatura ràpid, així que no cal estar esperant una eternitat entre tanda i tanda. Per mi, és ideal per als caps de setmana o un berenar especial sense complicar-se la vida.

El que m'ha convençut i el que trobo a faltar després de diversos usos

El primer que vaig notar després de diversos dies d'ús és que no està pensada per a grans quantitats. Només surten dos gofres petits per tanda, cosa que pot quedar curta si tens pressa o convidats. En el meu cas, vaig preparar quatre tandes seguides i no vaig tenir cap problema amb el rendiment.

En comparació amb altres productes de Mercadona, que de vegades venen amb espàtules o llibres de receptes més elaborats, aquesta gofrera és força bàsica. Però crec que aquí també hi ha part de l'encert: no hi sobra res, va al gra. La senzillesa és un avantatge si busques alguna cosa fàcil de guardar i sense accessoris que acabaran oblidats en un calaix.

El cable fa només un metre i això em va obligar a moure una cafetera per tenir accés a un endoll lliure. No és cap drama, però convé saber-ho si la teva cuina té pocs punts de corrent a prop del marbre. Pel que fa a la neteja, n'hi ha prou de passar un drap humit i les plaques queden com noves.

He fet gofres dolços, salats, fins i tot algun amb massa de pa de formatge, i el resultat ha estat sempre decent. No diria que és una gofrera professional, però sí més que suficient per a ús domèstic freqüent. Si la venguessin a Mercadona amb aquest preu i característiques, segurament arrasaria també als seus lineals.

Preus i ofertes actualitzats el dia 31/07/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis