Es oficial: mañana Costco toma una drástica decisión con todas sus tiendas en EE. UU.

La cadena de supermercados de mayoreo ha sorprendido a sus socios con un aviso poco común en su calendario de operaciones. El comunicado fue compartido a través de su portal oficial y rápidamente comenzó a generar preguntas entre los consumidores. Muchos clientes habituales se han mostrado atentos para conocer los detalles detrás de la medida.

Finalmente, la empresa confirmó que este lunes 1 de septiembre ninguna de sus 627 tiendas en Estados Unidos abrirá sus puertas. El cierre será de carácter temporal y tendrá una duración de solo 24 horas. Pese a la inquietud inicial, Costco ha subrayado que la decisión está completamente planificada y responde a un motivo muy específico.

La razón detrás del cierre en EE. UU.

La suspensión de actividades se debe a la celebración del Labor Day, una fecha festiva que rinde homenaje a los trabajadores en Estados Unidos. En este contexto, la compañía ha decidido conceder un día de descanso a todos sus colaboradores como una muestra de reconocimiento. Además, el beneficio incluye goce de sueldo, tal como lo marca la legislación laboral estadounidense.

Aunque los supermercados no atenderán de manera presencial, la compañía confirmó que su portal en línea seguirá funcionando con normalidad, informa Mundo Deportivo. Esto permitirá a los socios realizar pedidos, aunque podría haber algunos retrasos en las entregas por cuestiones de inventario y disponibilidad. De esta forma, Costco asegura que su servicio no se detiene por completo, aun cuando las sucursales físicas permanezcan cerradas.

La medida refleja una estrategia que prioriza el bienestar del personal sin dejar de lado la experiencia del consumidor. El equilibrio entre descanso laboral y continuidad del servicio se ha convertido en una de las bases de la filosofía corporativa de la marca. Por eso, aunque el cierre pueda resultar incómodo para algunos clientes, también evidencia el compromiso de la empresa con su plantilla.

Impacto en México y otros cierres del año

El anuncio en Estados Unidos generó dudas inmediatas entre los socios mexicanos, quienes temieron un cierre generalizado. Sin embargo, la compañía aclaró que la suspensión del 1 de septiembre aplica únicamente a las sucursales estadounidenses. En México, las 43 tiendas de Costco funcionarán con normalidad y mantendrán sus horarios habituales.

En territorio mexicano, la cadena solo interrumpe operaciones de manera general durante el Domingo de Pascua. Fuera de esa fecha, sus empleados disfrutan de prestaciones y vacaciones regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo. Con ello, Costco adapta sus políticas según las normativas de cada país en el que opera.

Cabe destacar que en Estados Unidos la compañía detiene sus operaciones en siete fechas clave del calendario anual. Entre ellas se encuentran Año Nuevo, Pascua, Memorial Day, el 4 de julio, Labor Day, Thanksgiving y Navidad. Estos cierres, lejos de ser improvisados, responden a una política de respeto hacia el descanso de los empleados.