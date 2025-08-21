Ni yogur ni helado: Costco tiene la novedad congelada que desata la locura en EE. UU.

Los supermercados de Estados Unidos siempre buscan sorprender a sus clientes con productos innovadores que combinan sabor y conveniencia. Algunos lanzamientos generan tanta expectación que las redes sociales se llenan de opiniones en cuestión de horas. La última novedad de Costco no ha sido la excepción y ha llamado la atención de todos los amantes de los postres congelados.

Se trata de un snack que combina fruta fresca y chocolate, pensado para quienes buscan algo distinto a los clásicos helados o yogures congelados. Tru Fru Frozen Milk & White Chocolate Strawberries ha conquistado a los consumidores por su textura crujiente y su sabor intenso. Estas fresas cubiertas de chocolate están diseñadas para disfrutarse directamente del congelador y se han convertido en un fenómeno viral en varias ciudades de EE. UU.

Una experiencia de sabor única

Tru Fru Frozen Milk & White Chocolate Strawberries consiste en fresas recién recogidas que se congelan para mantener su sabor y nutrientes. Cada bocado combina una capa de chocolate con leche crujiente, seguida de un recubrimiento de chocolate blanco cremoso, que envuelve la fruta jugosa. La mezcla resulta en un equilibrio perfecto entre dulzor y acidez natural de la fresa, creando una sensación irresistible en cada mordida.

El producto se presenta en una bolsa diseñada para conservar la frescura y la textura, permitiendo disfrutarlo en cualquier momento, revela AllRecipes. Su porción contiene solo 90 calorías y es libre de gluten, lo que lo convierte en una opción indulgente sin exceso de culpa. Además, los ingredientes son limpios y naturales, un factor que atrae especialmente a quienes buscan alternativas más saludables dentro del apartado de postres congelados.

Los clientes que ya lo han probado destacan que una vez que abren la bolsa, resulta difícil detenerse después del primer bocado. Este detalle ha generado gran entusiasmo en redes sociales y foros de alimentación, donde se comparten experiencias y trucos para disfrutarlo mejor. Su precio en Estados Unidos ronda los 13,61 dólares, un coste considerado razonable para un snack de esta calidad y originalidad.

La locura de Costco en redes sociales

Desde su lanzamiento, Tru Fru Frozen Milk & White Chocolate Strawberries se ha viralizado rápidamente. Usuarios de Instagram y TikTok han publicado vídeos mostrando cómo disfrutan estas fresas congeladas con chocolate, aumentando aún más la demanda.

Costco ha sabido posicionar este producto como una opción versátil y divertida, ideal para cualquier momento del día. Su presentación lista para servir y la facilidad de conservación en el congelador hacen que sea una compra atractiva para familias y solteros por igual. Esta novedad no solo refleja la creatividad de la cadena estadounidense, sino la tendencia de los consumidores a buscar experiencias de sabor únicas y prácticas.

Tru Fru Frozen Milk & White Chocolate Strawberries ha logrado que la clientela de Costco se emocione con una alternativa diferente al postre tradicional. La combinación de fresas frescas y chocolate de dos tipos ha conseguido un efecto inmediato en quienes lo prueban, convirtiéndose en uno de los lanzamientos de Costco más comentados del año.