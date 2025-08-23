Ya ha llegado a Costco el dulce congelado que necesitas probar este verano: buenísimo

El calor del verano siempre invita a disfrutar de postres refrescantes y dulces que alegren la temporada. Cada año, las tiendas sorprenden con novedades que combinan sabor y practicidad para estos meses. Entre tantas opciones, hay un producto que destaca por su originalidad y su presentación lista para compartir.

Este verano, Costco trae una joya para los amantes de los postres: los Nightingale Strawberry Shortcake Ice Cream Sandwiches, que tienen un precio de $19,99. Se trata de una reinterpretación del clásico pastel de fresas, convertida en un sándwich de helado individual que es fácil de disfrutar en cualquier momento. Cada caja incluye 18 unidades, perfectas para compartir con familiares o amigos sin complicaciones.

Una delicia inspirada en los sabores clásicos

Los Nightingale Strawberry Shortcake Ice Cream Sandwiches son una combinación perfecta entre tradición y frescura. Dos galletas doradas de azúcar encierran un helado de fresa cremoso y dulce que recuerda al pastel de fresas casero, señalan en AllRecipes. Su tamaño individual los hace ideales para llevar a la playa, la piscina o simplemente disfrutar en casa sin necesidad de cortar o servir.

Además de su sabor, estos helados destacan por la textura de cada componente. La galleta aporta un toque crujiente mientras que el helado se funde en la boca, creando una experiencia de contraste que encanta a cualquier paladar. Es un postre que no solo satisface la necesidad de frescura en verano, sino que también despierta recuerdos de la infancia.

Para quienes buscan una opción para reuniones o celebraciones, estos sándwiches de helado son especialmente prácticos. Su presentación en caja permite servirlos rápidamente y compartirlos entre varias personas sin perder la frescura del producto.

Ingredientes y consideraciones para alérgicos

El helado de fresa que compone los sándwiches está elaborado con leche, crema, azúcar y puré de fresa, combinado con estabilizadores y espesantes que garantizan su textura cremosa. Las galletas de azúcar se preparan con azúcar moreno, harina de trigo enriquecida, aceite vegetal, huevos y agentes de levadura que aportan el volumen y la suavidad característica. Esta mezcla de ingredientes asegura un sabor auténtico y agradable, con un equilibrio entre dulzor y frescura.

Es importante tener en cuenta que este producto contiene alérgenos comunes, como trigo, huevos, soja y leche, por lo que no es apto para personas con alergias a estos ingredientes. También puede contener trazas de sésamo, por lo que se recomienda precaución para quienes tengan sensibilidad a este fruto seco. Esta información permite disfrutar del producto de manera segura y responsable, sin sorpresas desagradables.

Los Nightingale Strawberry Shortcake Ice Cream Sandwiches llegan a Costco como una opción refrescante y deliciosa para este verano. Perfectos para compartir o disfrutar individualmente, representan una alternativa práctica y deliciosa frente a los postres tradicionales, asegurando momentos dulces bajo el sol estival.