Una mujer con expresión de sorpresa frente a un supermercado Mercadona.
Mercadona ha querido rescatar uno de sus éxitos más demandados | Camara Mercadona, PeopleImages de Getty Images Signature
CONSUMO

Mercadona vuelve a tener uno de sus éxitos veraniegos y los españoles alucinan

Mercadona vuelve a sorprender con un lanzamiento que despierta interés y se cuela en muchas listas de compra

por

Marta Cabrera

En los pasillos de Mercadona hay silencios que dicen mucho y regresos que hablan por sí solos. A veces lo que parecía olvidado reaparece con un aire renovado que no pasa desapercibido. Esta vez la jugada ha sido fina y calculada.

Mercadona ha vuelto a mover ficha con un lanzamiento que agita la memoria de quienes saben reconocer un buen acierto. No es un estreno cualquiera sino el regreso de algo que marcó estilo propio. Y ahora viene con matices nuevos.

Un regreso silencioso pero esperado

En ocasiones lo que desaparece de los estantes de Mercadona vuelve con una propuesta más afinada y adaptada a nuevas tendencias. Tras un tiempo sin verse un clásico de sabor y ligereza se cuela otra vez en la rutina de muchos hogares. El detalle está en que mantiene su esencia, pero reduce la carga de azúcares a cero.

Envase de bebida de soja con café sin azúcar de la marca Hacendado frente a una tienda Mercadona desenfocada

Esta bebida ya está de vuelta a las tiendas de Mercadona | Camara Mercadona

Se trata de una bebida vegetal con base de soja y un toque de café pensada para quienes cuidan su consumo diario. Contiene calcio y vitaminas B2 B12 y D que complementan una dieta equilibrada sin añadir excesos innecesarios. El formato brick de un litro cuesta 1,25 euros y el pack de seis unidades se ofrece por 7,50 euros.

Mercadona suele dar estos pasos cuando busca renovar fórmulas y ajustarlas a lo que el cliente espera. No es un simple relanzamiento sino una versión revisada que mantiene sabor y mejora valores nutricionales. Esto encaja con la tendencia creciente de ofrecer opciones más limpias y conscientes en supermercados.

Personas empujando carritos de compras en el interior de un supermercado.

Muchos clientes echaban de menos su presencia en los estantes | Camara Mercadona

La elección de edulcorantes en lugar de azúcar responde a la demanda de productos con menor impacto glucémico. Además la mezcla de proteína vegetal y extracto de café la convierte en una opción práctica para cualquier momento. Es un ejemplo de cómo un producto puede adaptarse sin perder lo que lo hace atractivo.

Mercadona y su apuesta por bebidas funcionales

La estrategia de Mercadona con esta bebida es clara unir sabor y nutrición en un formato cómodo. Apuesta por opciones vegetales que aporten beneficios reales más allá del mero gusto. Esto se ve en la incorporación de nutrientes y el control en azúcares.

En nutrición reducir azúcar sin sacrificar sabor es un reto que pocos resuelven con acierto. Aquí el café aporta carácter mientras la soja ofrece una base suave y cremosa. Ese equilibrio hace que se integre bien tanto en desayunos como en meriendas rápidas.

Caja negra de bebida de soja con café sin azúcar

También tienes la opción de comprarla en pack para ahorrarte paseos | Camara Mercadona

El aporte de calcio y vitaminas refuerza la salud ósea y el metabolismo energético. Es un perfil que interesa a quienes buscan prevenir déficits comunes en dietas modernas. La proteína vegetal aunque moderada suma puntos en planes de alimentación consciente.

El formato y precio permiten tenerlo a mano sin complicaciones logísticas. El pack de seis es práctico para quienes consumen con regularidad y quieren evitar visitas frecuentes al supermercado. En ese sentido Mercadona mantiene su fórmula de accesibilidad y constancia.

