Mercadona vuelve a tener uno de sus éxitos veraniegos y los españoles alucinan

En los pasillos de Mercadona hay silencios que dicen mucho y regresos que hablan por sí solos. A veces lo que parecía olvidado reaparece con un aire renovado que no pasa desapercibido. Esta vez la jugada ha sido fina y calculada.

Mercadona ha vuelto a mover ficha con un lanzamiento que agita la memoria de quienes saben reconocer un buen acierto. No es un estreno cualquiera sino el regreso de algo que marcó estilo propio. Y ahora viene con matices nuevos.

Un regreso silencioso pero esperado

En ocasiones lo que desaparece de los estantes de Mercadona vuelve con una propuesta más afinada y adaptada a nuevas tendencias. Tras un tiempo sin verse un clásico de sabor y ligereza se cuela otra vez en la rutina de muchos hogares. El detalle está en que mantiene su esencia, pero reduce la carga de azúcares a cero.

Se trata de una bebida vegetal con base de soja y un toque de café pensada para quienes cuidan su consumo diario. Contiene calcio y vitaminas B2 B12 y D que complementan una dieta equilibrada sin añadir excesos innecesarios. El formato brick de un litro cuesta 1,25 euros y el pack de seis unidades se ofrece por 7,50 euros.

Mercadona suele dar estos pasos cuando busca renovar fórmulas y ajustarlas a lo que el cliente espera. No es un simple relanzamiento sino una versión revisada que mantiene sabor y mejora valores nutricionales. Esto encaja con la tendencia creciente de ofrecer opciones más limpias y conscientes en supermercados.

La elección de edulcorantes en lugar de azúcar responde a la demanda de productos con menor impacto glucémico. Además la mezcla de proteína vegetal y extracto de café la convierte en una opción práctica para cualquier momento. Es un ejemplo de cómo un producto puede adaptarse sin perder lo que lo hace atractivo.

Mercadona y su apuesta por bebidas funcionales

La estrategia de Mercadona con esta bebida es clara unir sabor y nutrición en un formato cómodo. Apuesta por opciones vegetales que aporten beneficios reales más allá del mero gusto. Esto se ve en la incorporación de nutrientes y el control en azúcares.

En nutrición reducir azúcar sin sacrificar sabor es un reto que pocos resuelven con acierto. Aquí el café aporta carácter mientras la soja ofrece una base suave y cremosa. Ese equilibrio hace que se integre bien tanto en desayunos como en meriendas rápidas.

El aporte de calcio y vitaminas refuerza la salud ósea y el metabolismo energético. Es un perfil que interesa a quienes buscan prevenir déficits comunes en dietas modernas. La proteína vegetal aunque moderada suma puntos en planes de alimentación consciente.

El formato y precio permiten tenerlo a mano sin complicaciones logísticas. El pack de seis es práctico para quienes consumen con regularidad y quieren evitar visitas frecuentes al supermercado. En ese sentido Mercadona mantiene su fórmula de accesibilidad y constancia.

Precios y ofertas actualizados el día 08/08/2025. Pueden sufrir modificaciones o cancelaciones, y E-Notícies no se hace responsable de los posibles cambios