Mercadona torna a tenir un dels seus èxits d’estiu i els espanyols al·lucinen
Als passadissos de Mercadona hi ha silencis que diuen molt i retorns que parlen per si sols. De vegades el que semblava oblidat reapareix amb un aire renovat que no passa desapercebut. Aquesta vegada la jugada ha estat fina i calculada.
Mercadona ha tornat a moure fitxa amb un llançament que agita la memòria d'aquells que saben reconèixer un bon encert. No és una estrena qualsevol, sinó el retorn d'alguna cosa que va marcar estil propi. I ara ve amb matisos nous.
Un retorn silenciós però esperat
De vegades el que desapareix dels prestatges de Mercadona torna amb una proposta més afinada i adaptada a noves tendències. Després d'un temps sense veure's, un clàssic de sabor i lleugeresa s'escola una altra vegada a la rutina de moltes llars. El detall és que manté la seva essència però redueix la càrrega de sucres a zero.
Es tracta d'una beguda vegetal amb base de soja i un toc de cafè, pensada per a qui cuida el seu consum diari. Conté calci i vitamines B2, B12 i D, que complementen una dieta equilibrada sense afegir excessos innecessaris. El format bric d'un litre costa 1,25 euros i el pack de sis unitats s'ofereix per 7,50 euros.
Mercadona sol fer aquests passos quan busca renovar fórmules i ajustar-les al que el client espera. No és un simple rellançament, sinó una versió revisada que manté el sabor i millora els valors nutricionals. Això encaixa amb la tendència creixent d'oferir opcions més netes i conscients als supermercats.
L'elecció d'edulcorants en lloc de sucre respon a la demanda de productes amb menor impacte glucèmic. A més, la barreja de proteïna vegetal i extracte de cafè la converteix en una opció pràctica per a qualsevol moment. És un exemple de com un producte pot adaptar-se sense perdre el que el fa atractiu.
Mercadona i la seva aposta per begudes funcionals
L'estratègia de Mercadona amb aquesta beguda és clara: unir sabor i nutrició en un format còmode. Aposta per opcions vegetals que aportin beneficis reals més enllà del simple gust. Això es veu en la incorporació de nutrients i el control en sucres.
En nutrició, reduir sucre sense sacrificar sabor és un repte que pocs resolen amb encert. Aquí el cafè aporta caràcter mentre la soja ofereix una base suau i cremosa. Aquest equilibri fa que s'integri bé tant en esmorzars com en berenars ràpids.
L'aportació de calci i vitamines reforça la salut òssia i el metabolisme energètic. És un perfil que interessa a qui busca prevenir dèficits comuns en dietes modernes. La proteïna vegetal, encara que moderada, suma punts en plans d'alimentació conscient.
El format i el preu permeten tenir-lo a mà sense complicacions logístiques. El pack de sis és pràctic per a qui en consumeix amb regularitat i vol evitar visites freqüents al supermercat. En aquest sentit, Mercadona manté la seva fórmula d'accessibilitat i constància.
