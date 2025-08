El lunes llega a Lidl lo que más necesita tu perro para disfrutar del verano: locura

Lidl se ha vuelto a adelantar con algo pensado para quienes comparten su casa con un perro inquieto y con carácter. No es grande, no es caro, pero cambia por completo sus días de calor. Esta semana, Lidl apuesta por algo simple que mejora el verano sin complicarse la vida ni gastar de más.

Con Lidl ya no hace falta inventarse apaños para que el perro esté más tranquilo cuando el sol aprieta. Han dado con una solución discreta, práctica y pensada para el ritmo real de cualquier mascota. No ocupa sitio, no da trabajo y viene con ese sello Lidl que mezcla precio bajo con ideas bien pensadas.

Una ayuda sencilla para cuidar a tu perro en verano

A partir del lunes, Lidl vuelve a poner en sus tiendas un accesorio muy práctico para mascotas. Se trata de una tumbona plegable pensada para perros pequeños o medianos de hasta 25 kilos. Está diseñada con una estructura elevada que favorece la ventilación y mejora su descanso.

Las medidas son amplias: 99 centímetros de largo por 60 de ancho y 19 de altura desde el suelo. Esa distancia ayuda a reducir el contacto directo con superficies calientes o rugosas. El resultado es un apoyo firme y cómodo que no genera acumulación de calor.

Otra de sus ventajas es que puede usarse tanto dentro como fuera de casa sin problema. Funciona bien en balcones, terrazas, jardines o salones con suelo duro o frío. Su versatilidad la convierte en un complemento útil durante toda la temporada estival si tienes mascota.

Incluye un parasol desmontable con protección UV50, perfecto para los días más soleados del verano. El toldo crea sombra directa sobre el animal y reduce la exposición al sol prolongado. Así se combina descanso, ventilación y protección solar en un solo accesorio.

Una opción cómoda, plegable y a buen precio

La tumbona para perros que vuelve a las tiendas Lidl cuesta 19,99 euros. Es un precio accesible para un accesorio que mejora el bienestar del animal de forma visible. No es un producto nuevo, pero cada año regresa con buena acogida por parte del público.

Su montaje no requiere herramientas ni pasos complicados, algo clave para quienes buscan practicidad. Se abre y se pliega en segundos, lo que permite guardarla o transportarla sin ocupar espacio. Esto la hace ideal para hogares pequeños o para llevar en viajes.

La estructura metálica ofrece firmeza y estabilidad cuando el perro sube o baja. La superficie de descanso está hecha con poliéster reciclado, fácil de mantener limpio y fresco. Además, al estar ligeramente elevada, también ayuda a mantener alejados los insectos del suelo.

Esta tumbona Lidl cubre una necesidad real de los perros durante los meses de más calor. Les ofrece un sitio propio, ventilado y confortable donde descansar mejor. Y lo hace con un diseño funcional, sencillo y adaptado a las rutinas de cualquier cuidador.

Precios y ofertas actualizados el día 31/07/2025. Pueden sufrir modificaciones o cancelaciones, y E-Notícies no se hace responsable de los posibles cambios